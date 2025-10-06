प्रेरणादायी शाळा पुरस्कार प्रदान
rat६p४.jpg-
२५N९६७७८
सातारा : ७व्या शिक्षक गुणगौरव समारंभात राज्यस्तरीय प्रेरणादायी शाळा पुरस्कार स्वीकारताना दामले विद्यालयाचे मुख्याध्यापक भगवान मोटे व सर्व सहकारी शिक्षक.
दामले विद्यालयास प्रेरणादायी पुरस्कार
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ६ : महाराष्ट्र राज्य नगरपालिका व महानगरपालिका शिक्षकसंघाच्या ७व्या शिक्षक गुणगौरव समारंभात सातारा येथील कार्यक्रमात नगरपालिका शाळा क्र. १५, दामले विद्यालयाला राज्यस्तरीय प्रेरणादायी शाळा पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. आमदार मनोज घोरपडे यांच्या उपस्थितीत सन्मान प्रदान सोहळा झाला.
दामले विद्यालयाने शिक्षणक्षेत्रात आपल्या गुणवत्तापूर्ण आनंददायी शिक्षणामुळे नावारूपाला येत रत्नागिरी जिल्ह्यात सर्वात मोठी शासकीय पटाची शाळा बनण्याचा मान मिळवला आहे. नावीन्यपूर्ण उपक्रम, शिष्यवृत्ती परीक्षांमधील यश, क्रीडा व सांस्कृतिक क्षेत्रात शाळेने केलेले सातत्यपूर्ण काम यांचा गौरव म्हणून शाळेची निवड झाली. शाळेच्यावतीने मुख्याध्यापक भगवान मोटे आणि सहकारी शिक्षकांनी हा पुरस्कार आज स्वीकारला .
या वेळी दामले विद्यालयाच्या श्रद्धा गांगण यांना राज्यस्तरीय सक्षम महिला पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. शाळेच्या विकासासाठी आणि पटवाढीच्या प्रयत्नांत आग्रही असणाऱ्या, शिष्यवृत्ती परीक्षा मार्गदर्शनाबद्दल गांगण यांना गौरवण्यात आले. या यशाबद्दल प्रशासन अधिकारी सुधाकर मुरकुटे, शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष मिलिंद संसारे आणि समिती सदस्यांनी अभिनंदन केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.