सर्प व विंचू दंश झालेल्या ६५ रुग्णांवर यशस्वी उपचार
सर्प, विंचूदंशावर यशस्वी उपचार
वालावलकर रुग्णालय ; अतिउष्म्यामुळे सर्वत्र संचार
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. ६ : दरवर्षी पावसाळ्यात व भात कापणीदरम्यान सर्पदंश झालेले अनेक रुग्ण उपचारासाठी डेरवण येथील वालावलकर रुग्णालयात दाखल होतात. भातकापणीवेळी ऑक्टोबर महिन्यात सर्प, विंचूदंशाचे रुग्ण वाढलेले असतात. गेल्या वर्षभरात सर्पदंशाने बाधित ६५ रुग्ण वालावलकर रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल झाले होते. त्यांच्यावर यशस्वी उपचार करण्यात आले.
गतवर्षी ऑक्टोबर महिन्यात भातकापणीवेळी अनेक शेतकऱ्यांना शेतामध्ये काम करताना सर्प किंवा विंचूदंश झाल्याचे आढळून आले होते. अतिउष्ण हवामानामुळे हे प्राणी सर्वत्र संचार करत असतात. त्यामुळे या वेळी शेतकरी बांधवांनी काळजी घेण्याचे आवाहन रुग्णालय प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. रुग्णालयात दाखल झालेल्या सर्पदंशाच्या रुग्णांमध्ये भीती निर्माण झाल्याचे दिसत होते. हातापायाची शक्ती क्षीण होत जाते. डोळ्यांच्या पापण्या जड होतात आणि मग श्वाससुद्धा घेणे अवघड होते. त्यामुळे प्राणवायूचे प्रमाण कमी होऊन रुग्ण बेशुद्ध होते. योग्यवेळी रुग्णाला वालावलकर रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्याने योग्य उपचार वेळेत करून रुग्ण बरे झाले आहेत.
कोट
सर्पदंश किंवा विंचूदंश झालेल्या सर्व रुग्णांना वालावलकर रुग्णालयात महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे.
- डॉ. नेताजी पाटील, वैद्यकीय अधिकारी
