सज्जनशक्तीला राष्ट्र कार्यासाठी प्रेरित करा
लांजा ः येथे विजयादशमीनिमित्त झालेल्या कार्यक्रमाला उपस्थित डॉ. पंकज दिघे, सुभाष राणे, लक्ष्मण कोकरे आदी.
सज्जनशक्तीला राष्ट्रकार्यासाठी प्रेरित करा
डॉ. पंकज दिघे ः लांज्यात विजयादशमी उत्सव कार्यक्रम
सकाळ वृत्तसेवा
लांजा, ता. ६ ः समाजात अजूनही ८० टक्के सज्जनशक्ती आहे. त्या सज्जनशक्तीला संघटित करून समाजासाठी तसेच राष्ट्रकार्यासाठी प्रेरित करण्याची आवश्यकता आहे, असे प्रतिपादन मालवण येथील विभाग सहकार्यवाह डॉ. पंकज दिघे यांनी केले.
लांजा येथे झालेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विजयादशमी उत्सव कार्यक्रमात ते बोलत होते. हा कार्यक्रम त्रिमूर्ती मंगल कार्यालयात झाला. या प्रसंगी वारकरी संप्रदाय आणि मराठा समाजाचे अध्यक्ष सुभाष राणे, तालुका संघचालक लक्ष्मण कोकरे हे उपस्थित होते. या वेळी डॉ. दिघे म्हणाले, संघाची स्थापना १९२५ मध्ये विजयादशमीच्या मुहूर्तावर डॉ. केशव हेडगेवार यांनी केली. संघाच्या कार्याला यावर्षी शंभर वर्षे पूर्ण होत आहेत. या निमित्ताने विजयादशमीपासून पुढील एक वर्ष शताब्दी वर्ष म्हणून विविध कार्यक्रमाने साजरी करायची संघाने ठरवले आहे. पुढील वर्षभरात व्यापक गृहसंपर्क अभियान, सामाजिक सद्भाव बैठक, युवकांसाठी कार्यक्रम, हिंदू संमेलन, प्रमुख नागरिक संवाद आणि शाखा सप्ताह आदी कार्यक्रम आयोजित केले जातील, असे त्यांनी सांगितले.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या प्रथेनुसार, सुरुवातीला प्रस्तावना आणि त्यानंतर शस्त्रपूजन करण्यात आले. आमदार किरण सामंत तसेच पोलिस निरीक्षक निळकंठ बगळे यांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम झाला.
