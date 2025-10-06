-समाजाला अभिप्रेत कार्य करण्याचा संघाचा प्रयत्न
- rat६p११.JPG-
P२५N९६८०४
भिंगळोली ः श्रीकृष्ण सभागृहात आयोजित कार्यक्रमात कार्यकर्त्यांना बौद्धिक विचार देताना श्रीराम महाजन सोबत डॉ. श्रीधर बाम व हेमंत भागवत.
समाजाला अभिप्रेत कार्य करण्याचा
संघाचा प्रयत्न ः श्रीराम महाजन
सकाळ वृत्तसेवा
मंडणगड, ता. ६ : विश्वकल्याणाच्या भारतीय तत्त्वज्ञानावर मार्गक्रमण करणारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देशाला परमवैभवाला नेण्याच्या उद्देशाने आणि समाजाला अपेक्षित कार्य करत आहे, असे प्रतिपादन श्रीराम महाजन यांनी केले.
भिंगळोली येथील श्रीकृष्ण सभागृहात आयोजित संघाच्या शताब्दी वर्षानिमित्त आयोजित विजयादशमी उत्सवावेळी ते बोलत होते. या वेळी डॉ. श्रीधर बाम, तालुका कार्यवाह हेमंत भागवत उपस्थित होते. या वेळी महाजन म्हणाले, सत्ता मिळवणे हे संघाचे साध्य नाही. सत्ताकारणातून झालेले बदल दीर्घकाळ टिकत नाहीत तर समाजाने अंगीकारलेले बदल शाश्वत असल्याने संस्कारित व शिस्तप्रिय समाजात निर्माण करण्यासाठी पाच पिढ्यांतील अनेकानेक संघ प्रचारक व कार्यकर्त्यांनी निःस्पृह भावनेने केलेल्या त्यागाच्या बळावर संघाची शंभर वर्षाची वाटचाल पूर्ण झाली आहे. आगामी काळात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या माध्यमातून सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण, कुटुंब प्रबोधन स्वआधारित जीवन व नागरिकांचा कर्तव्यबोध या पाच प्रमुख विषयावर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. शताब्दी वर्षाच्या निमित्ताने वर्षभर विविध उपक्रम साजरे केले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.