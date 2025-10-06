कासार्डे वरचा आवाट येथील रस्ता खुला करण्याची मागणी
कासार्डे वरचा आवाट येथील
रस्ता खुला करण्याची मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
तळेरे, ता. ६ : ग्रामीण भागातील वहिवाटीचे रस्ते आडवाअडवीचे प्रश्न सोडवून रहदारीस खुले करण्यासंदर्भात शासनाने आदेश निर्गमित केले असताना कासार्डे दक्षिण गावठाण वरचा आवाट येथील रस्ता अडवल्याने ग्रामस्थांची गैरसोय होत आहे. याबाबत तातडीने कार्यवाही करून रस्ता रहदारीसाठी मोकळा करून द्यावा, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे.
विजयादशमीच्या दिवशी सोने लुटण्याच्या कार्यक्रमासाठी ग्रामदेवता महालक्ष्मीच्या मंदिरात जात असताना आमदार फंडातून खडीकरण-डांबरीकरण झालेला वहिवाटीचा रस्ता अचानकपणे पत्रा लावून रहदारीसाठी बंद करण्यात आल्याचे ग्रामस्थांच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे ग्रामस्थांची प्रचंड गैरसोय झाली आहे. ग्रामस्थांची वाहने राहत्या घरापासून दूर अंतरावर उभी करावी लागत असल्यामुळे वाहनांच्या सुरक्षिततेचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. याबाबत ग्रामस्थांमधून संताप व्यक्त होत आहे. ग्रामपंचायत, महसूल व पोलिस प्रशासनाने या प्रकरणात लक्ष घालून ही अडचण दूर करावी आणि वहिवाटीचा रस्ता रहदारीसाठी कायमचा मोकळा करून द्यावा, अशी ग्रामस्थांकडून मागणी होत आहे.
