स्मार्ट मीटरविरोधात चिपळुणात मोर्चा
चिपळूण, ता. ६ ः महावितरण कंपनीच्या स्मार्ट प्रीपेड मीटर योजनेविरोधात खेर्डी व पेढे जिल्हा परिषद गट महाविकास आघाडी व सर्वसामान्य जनता यांच्यावतीने जनआक्रोश मोर्चा काढण्यात येणार आहे. हा मोर्चा मंगळवारी (ता. ७) सकाळी १० वाजता प्रभातनाका, एमआयडीसी रोड येथून निघून महावितरणच्या खेर्डी कार्यालयावर धडकणार आहे.
या संदर्भात माहिती देताना युवासेनेचे तालुका अधिकारी उमेश खताते म्हणाले, स्मार्ट प्रीपेड मीटर मोफत असल्याची जाहिरात केली जात असली तरी प्रत्यक्षात या मीटरचा खर्च थेट ग्राहकांच्या खिशातून वसूल केला जाणार आहे. केंद्र सरकारकडून अल्प अनुदान दिल्यानंतर उर्वरित खर्च वीजदरवाढीच्या स्वरूपात ग्राहकांवर लादण्यात येईल. १ एप्रिल २०२५ पासून लाखो ग्राहकांना वाढीव वीजदर भरून या मीटरचा खर्च परतफेड करावा लागेल. स्मार्ट मीटर योजना ही केवळ तांत्रिक सुधारणा नसून वीजवितरणाचे खासगीकरण करण्याचा पाया आहे. मोफत मीटरच्या नावाखाली अब्जावधी रुपये ग्राहकांकडून वसूल करण्याचा अन्यायकारक डाव रोखण्यासाठी आणि महावितरणच्या गलथान कारभाराविरोधात सर्व नागरिकांनी मोठ्या संख्येने या मोर्चात सहभागी व्हावे, असे आवाहनही खताते यांनी केले आहे.
