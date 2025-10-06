लांजा येथील १८५ बालकांना युडी कार्डेचे वितरण
लांजा येथील १८५ बालकांना युडी कार्डेचे वितरण
विधी सेवा प्राधिकरण; शैक्षणिक सुविधांचा लाभ मिळेल
सकाळ वृत्तसेवा
लांजा, ता. ६ ः लांजा शाळा नं. ५ येथे दिव्यांगत्व निदान शिबिर ० ते १८ वयोगटातील बालकांसाठी आयोजित केले होते. त्यात १८५ बालकांची तपासणी करून त्यांना युनिक डिसॅबिलिटी कार्ड (UDID)कार्डचे वितरण करण्यात आले.
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण आणि समग्र शिक्षा समावेशित शिक्षण जिल्हा परिषद यांच्यावतीने या शिबिराचे आयोजन मुंबई उच्च न्यायालयातील न्याय समितीच्या निर्देशानुसार केले होते. या शिबिरामध्ये बौद्धिक, शारीरिक, विकासात्मक दिव्यांगत्व असलेल्या बालकांची तपासणी करण्यात येऊन दिव्यांगत्व प्रकारचे निदान करून यु. डी. आयडी कार्ड वितरित करण्यात आली. त्या बालकांना आवश्यक व गरजेनुसार सहाय्यक साधने, इतर शैक्षणिक सुविधा देण्यात येतील. या शिबिरासाठी जिल्हा परीषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती वैदेही रानडे, तालुका दिवाणी न्यायाधीश श्रीमती स्नेहल जोशी, गटविकास अधिकारी पंचायत समिती लांजा हिंदुराव गिरी, तालुका कृषी अधिकारी संतोष म्हेत्रे, उपशिक्षणाधिकारी सुनीता शिरभाते, समग्र शिक्षा सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी रवींद्र कांबळे, गटशिक्षणाधिकारी विनोद सावंग आदी उपस्थित होते.
शिक्षण विस्तारअधिकारी चंद्रकांत पावसकर यांच्यासह सर्व केंद्रप्रमुख, मुख्याध्यापक, विशेष शिक्षक, अंगणवाडी सेविका, आशाताई, विद्यार्थी व पालक आदी उपस्थित होते. या शिबिरामध्ये दिव्यांग बालकांसाठी असलेल्या विविध योजनांची माहिती देणाऱ्या माहिती पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले. तसेच दिव्यांग बालकांसाठी असलेल्या विविध योजनांची माहिती देणाऱ्या स्टॉलची उभारणी करण्यात आली होती. या स्टॉलच्या माध्यमातून राज्यस्तरावर विज्ञान प्रदर्शनासाठी निवड झालेली अंधांसाठी कॅप या उपकरणासंदर्भातील सादरीकरण प्रियंवदा शेट्ये हिने व्हिडिओच्या माध्यमातून केले. या स्टॉलच्या माध्यमातून सौ. संजना वारंग यांनी दिव्यांग विद्यार्थ्यांकडून टाकाऊतून टिकाऊ वस्तू बनवून त्याचे प्रदर्शन लावण्यात आले होते.
