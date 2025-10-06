‘चटणी भाकरी’ उपक्रमातून आरोग्याचा घास, संस्कारांचा सुवास!
‘चटणी भाकरी’ उपक्रमातून आरोग्याचा घास, संस्कारांचा सुवास!
दाभोली हायस्कूलमध्ये पौष्टिक आहाराचा सुंदर प्रयोग; तहसीलदारांकडून विद्यार्थ्यांचे कौतुक
सकाळ वृत्तसेवा
वेंगुर्ले, ता. ६ ः सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात विविध शालेय व सहशालेय उपक्रम राबवून उपक्रशील शाळा म्हणून कौतुकास्पद कामगिरी करणाऱ्या दाभोली इंग्लिश स्कूलमध्ये सरस्वती पूजनाचे औचित्य साधून एक आगळावेगळा उपक्रम राबविला. विद्यार्थ्यांमध्ये आहाराबाबत जनजागृतीच्या उद्देशाने मुख्याध्यापक किशोर सोनसुरकर यांच्या संकल्पनेतून दाभोली इंग्लिश स्कूल व कॉज टू कनेक्ट फाउंडेशनच्या सहकार्याने बहुविध कौशल्य अभ्यासक्रमातील अन्न प्रक्रिया तंत्रज्ञान विभागातर्फे ‘चटणी भाकरी’ (माझी भाकरी मी बनवणार) हा उपक्रम घेण्यात आला.
शालेय विद्यार्थ्यांमधील वैयक्तिक आरोग्य व आहाराबाबत आढळणारी उदासीनता, आधुनिकतेच्या नावाखाली घेतली जाणारी चुकीची आहार पद्धती, पारंपरिक पौष्टीक आहाराकडे दुर्लक्ष, तसेच आजच्या धावपळीच्या व धकाधकीच्या जीवनात घरी पालक, आई-वडील नसताना स्वतःचा आहार स्वतः बनविणे बाबतची गोडी निर्माण व्हावी या उद्देशाने हा आगळावेगळा उपक्रम राबविला. एकूण विद्यार्थ्यांचे पाच समान गट करून त्यांना स्वतंत्र चूल तसेच गॅस शेगडीवर मार्गदर्शकांच्या उपस्थितीत हा उपक्रम झाला. या उपक्रमात शाळेतील सर्व विद्यार्थ्यांनी उत्साहाने सहभाग घेतला. विद्यार्थ्यांनी मिळून पिठ मळणे, भाकरी थापणे, तव्यावर भाजणे, लसूण-खोबऱ्याची चटणी तयार करणे अशी सर्व प्रक्रिया प्रत्यक्ष अनुभवली. विद्यार्थ्यांच्या उत्साही सहभागामुळे तब्बल ११० भाकऱ्या तयार झाल्या.
या अनोख्या उपक्रमात केवळ स्वयंपाकच नाही, तर भाकरीचा इतिहास, भाकरीसाठी लागणाऱ्या धान्यांची माहिती, कृतीचे वैज्ञानिक विश्लेषण आणि अनुभव विद्यार्थ्यांनी प्रात्यक्षिक लेखी नोंद स्वरूपात सादर केले. याचे दस्तावेजीकरण करून एक विशेष फाईल तयार करण्यात आली. कार्यक्रमादरम्यान विद्यार्थ्यांच्या मधुर भजनांनी वातावरण भक्तिमय झाले. त्यानंतर छोट्या छोट्या हातांनी बनविलेल्या चटणी-भाकरीचा नैवेद्य माता सरस्वती देवीला अर्पण करून विशेष व वेगळ्या पद्धतीने कृतियुक्त शिक्षण सेवा अर्पण केली. तसेच प्रसाद स्वरूपात सर्वांना अल्पोपहार म्हणून चटणी भाकरीचे वाटप केले. केळीच्या पानावर जेवण करून प्लास्टिक डिश टाळण्याचा संदेशही दिला.
यावेळी मातृसेवा फाउंडेशनचे ट्रस्टी, सचिव सुहास सामंत, मिलिंद नाईक, सभासद श्याम परब, शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष संजय आरोलकर, पालक-शिक्षक संघाचे उपाध्यक्ष आत्माराम प्रभू खानोलकर व सुधीर गोलतकर, मुख्याध्यापक किशोर सोन्सुरकर, सांस्कृतिक विभाग प्रमुख रेश्मा चोडणकर, विज्ञान विभाग प्रमुख वसंत पवार आदी उपस्थित होते.
तहसीलदारांकडून उपक्रमाचे कौतुक
उपक्रमादरम्यान वेंगुर्लाचे तहसीलदार ओंकार ओतारी यांनी भेट देत व विद्यार्थ्यांनी तयार केलेल्या चटणी भाकरीचे कौतुक करून घरी आपल्या आई, पालकांना सहकार्य करावे तसेच पोषक आहार घेणे किती महत्वाचे आहे हे सांगितले व विद्यार्थी सोबत एकत्र पंगतीत सहभाग घेत चटणी भाकरीचा आस्वाद घेतला.
