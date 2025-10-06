स्वामी स्वरूपानंद पतसंस्थेचे अर्थकारण आदर्श
रत्नागिरी : स्वामी स्वरूपानंद पतसंस्थेतर्फे पुनर्विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आमदार प्रवीण दरेकर यांचा सत्कार करताना संस्थाध्यक्ष अॅड. दीपक पटवर्धन. सोबत उपाध्यक्ष माधव गोगटे.
प्रवीण दरेकर ः प्रधान कार्यालयाला सदिच्छा भेट
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ६ : स्वामी स्वरूपानंद सहकारी पतसंस्थेचे अर्थकारण आदर्शवत आहे. संस्थेच्या कामकाजात असलेले सातत्य, आर्थिक शिस्त आणि प्रमाणबद्धता हा विषय दुर्मिळ आहे, असे प्रतिपादन राज्य सहकार संघाचे अध्यक्ष, पुनर्विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आमदार प्रवीण दरेकर यांनी केले.
रत्नागिरी दौऱ्यावर आलेल्या आमदार दरेकर यांनी आज स्वामी स्वरूपानंद पतसंस्थेच्या प्रधान कार्यालयास सदिच्छा भेट दिली. दरेकर यांची पुनर्विकास प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती झाली व मंत्रिपदाचा दर्जा देण्यात आला. यानिमित्त त्यांचा सत्कार स्वामी स्वरूपानंद पतसंस्थेचे अध्यक्ष ॲड. दीपक पटवर्धन यांनी शाल, देवी लक्ष्मीची प्रतिमा आणि पुष्पगुच्छ देऊन केला.
संस्थेला भेट देऊन संस्थेच्या व्यवहारांची माहिती त्यांनी घेतली. संस्थेची उत्तम वसुली, स्वनिधी, संस्थेचा निव्वळ नफा या संदर्भाने ॲड. पटवर्धन यांचे खास अभिनंदन दरेकर यांनी केले. संस्थेच्या काही मागण्या, कर्जमर्यादा वाढ, पोटनियम दुरुस्ती या संदर्भातील अडचणी समजावून घेऊन दरेकर यांनी थेट आयुक्तांबरोबर चर्चा केली व संस्थेच्या मागण्या मान्य कराव्यात, असे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले. या वेळी पतसंस्थेचे उपाध्यक्ष माधव गोगटे, संचालक अजित रानडे, शरदचंद्र लेले, प्रसाद जोशी यांच्यासमवेत मुन्ना चवंडे, सचिन करमरकर, राजू तोडणकर आदी उपस्थित होते.
