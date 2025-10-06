गिरीभ्रमणातील वाटाडे भागोजी भंडारे यांचे निधन
खेड, ता. ६ : तालुक्यातील दुर्गप्रेमींसाठी मार्गदर्शक ठरलेले वाडी बेलदार (महिपतगड पायथा) येथील ज्येष्ठ ग्रामस्थ भागोजी कोंडिराम भंडारे (वय ८५) यांचे निधन झाले.
महिपतगड, सुमारगड आणि रसाळगड अशा दुर्गांची भ्रमती आव्हानात्मक असते. या कठीण गडरांगेतील जंगलातील पायवाटा, प्राणी, वनस्पती आणि भूगोल याचे अचूक ज्ञान असणारे भागोजी भंडारे हे त्या परिसरातील निसर्गप्रेमी व गडवेड्यांसाठी आधारस्तंभ होते. महिपतगडावरील पुरातन अवशेष दाखवणे तसेच महिपतगडावरून हातलोट खिंड–मधुमकरंदगड–प्रतापगड असा रेंज ट्रेक करणाऱ्यांना मार्गदर्शन करणे हे काम भागोजी भंडारे नियमितपणे करत असत. त्यांच्या पश्चात तीन मुलगे आणि एक मुलगी असा परिवार आहे. निसर्गाची सखोल माहिती असणाऱ्या व्यक्ती अलीकडे दुर्मिळ होत चालल्या आहेत. भागोजी भंडारे हे त्यापैकीच एक होते. त्यांनी गडभ्रमणाचा वारसा जपला. आता वाडी बेलदारमधील तरुणांनी त्यांचे कार्य पुढे सुरू ठेवणे, हीच त्यांना खरी श्रद्धांजली ठरेल, असे सांगून शासनाच्या गडकिल्ले संवर्धन समितीचे सदस्य प्रवीण कदम यांनी त्यांना आदरांजली वाहिली.
