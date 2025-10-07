मंडणगड-काँग्रेस तालुकाध्यक्ष मुश्ताक मिरकर यांचा राष्ट्रवादीत प्रवेश
भिंगळोली : श्रीकृष्ण सभागृहात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात प्रवेश करणारे मुश्ताक मिरकर यांचा सत्कार करताना खासदार सुनील तटकरे.
काँग्रेस तालुकाध्यक्ष मिरकर राष्ट्रवादीत
मंडणगड तालुक्यातील राजकीय समीकरणात बदल
सकाळ वृत्तसेवा
मंडणगड, ता. ७ ः मंडणगड तालुक्यातील काँग्रेस पक्षाला मोठा धक्का बसला असून, तालुकाध्यक्ष मुश्ताक मिरकर यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात जाहीर प्रवेश केला. मिरकर यांच्यासह शेकडो कार्यकर्त्यांनीही राष्ट्रवादीत प्रवेश केला. या प्रवेशामुळे तालुक्यातील राजकीय समीकरणांमध्ये मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे.
भिंगळोली येथील श्रीकृष्ण सभागृहात आयोजित कार्यकर्ता मेळाव्यात खासदार सुनील तटकरे आणि मौलाना अबुल कलाम आझाद आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष मुश्ताक अंतुले यांच्या उपस्थितीत हा सोहळा झाला. मुश्ताक मिरकर हे २००९ पासून काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष म्हणून कार्यरत होते. काँग्रेस सोडून समविचारी विचारधारेच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात त्यांनी प्रवेश केल्याने आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांवर निर्णायक परिणाम होणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
प्रवेशामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसची ताकद दुपटीने वाढली आहे. या जनशक्तीचा वापर आपण तालुक्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी करू.
- सुनील तटकरे, खासदार
माझ्या पंचक्रोशीतील अनेक विकासकामे प्रलंबित आहेत. खासदार सुनील तटकरे यांचे नेतृत्व आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची समविचारी विचारधारा मला प्रेरणादायी वाटली. त्यामुळे मी आजपासून या पक्षाचे तत्त्वज्ञान अंगीकारत आहे.
- मुश्ताक मिरकर
