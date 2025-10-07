हळवी भातशेतीला कोयती भिडली...
असलदे ः हळवी भातशेती कापणी व झोडणी करताना शेतकरी.
पावसाची उघडीप,
हळवी भातशेतीला
भिडली कोयती...
नांदगाव ः पावसाने काहीशी उघडीप देताच नांदगाव परिसरातील शेतकऱ्यांनी हळवी भातशेती कापण्यास सुरुवात केली. मात्र, ढगाळ वातावरणामुळे तातडीने कापणी पूर्ण करण्याची लगबग सुरू आहे. त्यामुळे दिवस उजाडताच शेतकरी राजाची कोयती भाताला भिडलेली दिसून येतात.
संततधार पावसामुळे अनेक पिकांचे नुकसान झाले. भातशेतीला फुलं येताना पडलेल्या अतिपावसामुळे लोंबीमध्ये दाणा भरला नसल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. सध्या माकडांच्या उपद्रवाला कंटाळून अनेकांनी भाजीपाला करणे सोडून दिले आहे. नुकसानीची तुटपुंजी भरपाई मिळत असल्याने शेतकरी हतबल झाले आहेत. सध्या संकरित बियांण्यामुळे कमी जागेत, पूर्वीच्या तुलनेत कमी मेहनतीत जास्त पीक मिळत असले, तरी शेतीचे प्रमाण कमी होत आहे. सध्या कापणी सुरू झाली असून, पावसाच्या भीतीमुळे तातडीने कापणी पूर्ण करण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल आहे.
