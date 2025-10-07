प्रारुप मतदार यादी आज होणार प्रसिध्द
हरकतींसाठी १४ पर्यंत मुदत
जि.प., पंचायत समिती ; प्रारूप मतदार यादी आज प्रसिद्ध
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ७ ः जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक विभाग आणि निर्वाचक गणनिहाय प्रारूप मतदार यादी ८ रोजी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. या प्रसिद्ध झालेल्या प्रारूप मतदार यादीवर मतदारांना व नागरिकांना १४ ऑक्टोबरपर्यंत हरकती किंवा सूचना संबंधित निवडणूक विभागाचे तहसीलदार यांच्याकडे दाखल करता येणार आहे. त्यानंतर प्राप्त होणाऱ्या हरकती विचारात घेतल्या जाणार नाहीत, असे जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह यांनी सांगितले.
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकीकरिता राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडील २३ सप्टेंबर २०२५ च्या पत्रानुसार जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक विभाग व निर्वाचक गणनिहाय प्रारूप मतदार यादी ८ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद कार्यालय येथील फलकावर तसेच मंडणगड, दापोली, खेड, चिपळूण, गुहागर, संगमेश्वर, रत्नागिरी, लांजा व राजापूर तहसीलदार आणि पंचायत समिती कार्यालयातील फलकावर प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. या प्रसिद्ध झालेल्या प्रारूप मतदार यादीवर मतदारांना व नागरिकांकडून हरकती मागवण्यात आल्या आहेत, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.