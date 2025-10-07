नगराध्यक्षपदासाठी वर्षभरानंतर निवडणुक
दापोलीत नगराध्यपदासाठी चुरस
सर्वसाधारण प्रवर्गामुळे सर्वांना संधी; इच्छुकांची भाऊगर्दी
सकाळ वृत्तसेवा
दापोली, ता. ७ : दापोली नगरपंचायतीच्या २०२६ मध्ये होणाऱ्या निवडणुकीसाठी नगराध्यक्षपद सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी आरक्षित झाले आहे. थेट नगराध्यक्ष निवडणूक होणार असल्याने दापोलीत चांगलीच चुरस निर्माण झाली आहे. यासाठी अनेकांनी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे.
दापोली नगरपंचायतीत शिवसेनेचे वर्चस्व आहे. आगामी निवडणुकीत महायुती विरुद्ध महाआघाडी अशी थेट लढत होण्याची शक्यता तुलनेने कमी मानली जात असून, गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेचे स्वतंत्र पॅनल उभे राहण्याची शक्यता आहे. यावेळी शिवसेनेकडून पाच नावे चर्चेत आहेत. भाजपकडून चार नावे चर्चेत आहेत, तर राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) पक्षाकडून तीन नावे पुढे आली आहेत. महाविकासआघाडीतील उध्दव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाकडून दोन तर राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) पक्षाकडून दोन नावे चर्चेत आहेत. काँग्रेसनेकडूनही शड्डू ठोकण्याची तयारी सुरू झाली आहे. निवडणुकीसाठी अजून एक वर्ष शिल्लक असले तरीही, संभाव्य आघाड्या आणि उमेदवारांच्या चर्चेमुळे दापोलीतील राजकीय वातावरण तापू लागले आहे. नगराध्यक्ष निवडणुकीत महायुती, महाआघाडी होणार की सर्व पक्ष स्वतंत्र लढणार यावर सर्वकाही ठरणार आहे.
