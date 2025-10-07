राजेंद्र बेलोसे व मुग्धा बेलोसे यांना राज्यस्तरीय आदर्श शिक्षक पुरस्कार
- rat७p७.jpg-
P२५N९७०६०
खेड ः राजेंद्र बेलोसे व मुग्धा बेलोसे यांना राज्यस्तरीय आदर्श शिक्षक पुरस्कार प्रदान करताना प्रा. कुणाल मंडलीक व मान्यवर.
राजेंद्र, मुग्धा बेलोसेंना शिक्षक पुरस्कार
रिजनल टीचर्स ऑर्गनायझेशन; पुण्यात वितरण
सकाळ वृत्तसेवा
खेड, ता. ७ : दापोली येथील रिजनल टीचर्स ऑर्गनायझेशनतर्फे २०२५ मधील राज्यस्तरीय आदर्श शिक्षक पुरस्कार जिल्हा परिषद पूर्ण प्राथमिक शाळा निगडे-बोरज नं. २ मधील शिक्षक राजेंद्र बेलोसे आणि श्रीमान चंदुलाल शेठ हायस्कूलमधील शिक्षिका मुग्धा बेलोसे यांना प्रदान करण्यात आला.
दापोलीतील रामराजे कॉलेजचे प्राध्यापक व विभागप्रमुख कुणाल मंडलीक यांच्या हस्ते पुणे येथे पुरस्कार वितरणाचा कार्यक्रम झाला. या वेळी संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय काशिद, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भरत पाटील, पर्यटन विभाग कोकण अध्यक्ष बाळासाहेब नकाते, कार्याध्यक्ष संजय खटके, राज्य प्रसिद्धी प्रमुख गोविंद राठोड यांच्यासह राज्यभरातील मान्यवर व पुरस्कार विजेते उपस्थित होते. राजेंद्र बेलोसे यांनी ग्रामीण भागात पर्यावरणाला हानी पोहोचवणाऱ्या रानमोडीचा वाढता फैलाव व त्यामधून नष्ट होणारी वनसंपदा अबाधित ठेवण्यासाठी तसेच निर्माल्य संकलन करून नदीतील स्वच्छता राखणे यासाठी जनजागृतीचे उपक्रम राबवले आहेत. विद्यार्थ्याच्या प्रगतीसाठी मुग्धा बेलोसे यांनी शालेयस्तरावर विविध स्पर्धा परीक्षांचे मार्गदर्शन उपक्रम राबवला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.