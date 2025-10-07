सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्यावरील हल्ला निषेधार्ह
सरन्यायाधिशांवरील हल्ल्याचा
रत्नागिरी बार असोसिएशनतर्फे निषेध
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ७ : सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्यावर वकिलाकडून बूट फेकण्याचा प्रयत्न काल करण्यात आला होता. या प्रकाराविरोधात रत्नागिरी बार असोसिएशनतर्फे निषेध नोंदवण्यात आला आहे. या प्रसंगी सरन्यायाधीश गवई यांनी दाखवलेल्या शांतता व संयमाने न्यायाविषयी निष्ठा आणि कटिबद्धता सिद्ध करते, असे सांगून बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. विलास पाटणे यांनी निषेधाचा ठराव मांडला. ॲड. अशोक कदम यांनी अनुमोदन दिले.
प्रस्तावात असे ठरवण्यात आले आहे की, रत्नागिरी बार असोसिएशन या दुर्दैवी घटनेचा तीव्र निषेध करते. भारताचे सरन्यायाधीश गवई यांच्यावर वस्तू फेकून हल्ला करण्याचा प्रयत्न झाला. संबंधित वकिलाचे वर्तन पूर्णपणे अस्वीकार्य आहे आणि सुसंस्कृत, व्यावसायिक कायदेशीर वातावरणात अपेक्षित असलेल्या प्रतिष्ठेचे, शिष्टाचाराचे आणि गांभीर्याचे घोर उल्लंघन करते. रत्नागिरी बार असोसिएशनचे सदस्य या निंदनीय कृत्याबद्दल स्पष्ट नापसंती आणि खोलवर खेद व्यक्त करतात. असे वर्तन कोणत्याही परिस्थितीत सहन केले जाणार नाही, असा ठराव एकमताने केला. या निषेध सभेला ॲड. फजल डिंगणकर, ॲड. प्रदीप नेने, ॲड. अनिरुद्ध फणसेकर, ॲड. प्रफुल्ल साळवी, ॲड. अवधूत कळंबटे, ॲड. प्रिया लोवलेकर आदींसह बार असोसिएशनचे सदस्य उपस्थित होते.
