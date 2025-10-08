आर्या सावंतला ‘एसबीआय शिष्यवृत्ती’
कनेडी ः माध्यमिक विद्यामंदिर कनेडी प्रशालेच्या आर्या सावंत हिला एसबीआय बँकेची शिष्यवृत्ती प्राप्त झाली आहे. एसबीआय शिष्यवृत्ती योजना म्हणजे स्टेट बँक ऑफ इंडियाद्वारे चालवली जाणारी ‘एसबीआय शिष्यवृत्ती’ हा एक उपक्रम आहे. ज्याद्वारे आर्थिक दुर्बल घटकांतील गुणवंत आणि गरजू विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाते. या शिष्यवृत्ती योजनेसाठी इयत्ता नववी पासून ते पदव्युत्तर स्तरापर्यंतचे विद्यार्थी अर्ज करू शकतात. मागील शैक्षणिक वर्षात किमान ७० टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त गुण असणारे विद्यार्थी तसेच ज्यांचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न मर्यादित आहे, असे विद्यार्थी पात्र ठरू शकतात. माध्यमिक विद्यामंदिर कनेडी प्रशालेची इयत्ता दहावी मधील विद्यार्थिनी आर्या प्रदीप सावंत या गुणवंत व होतकरू विद्यार्थिनीला यावर्षीची एसबीआय शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ मिळाला असून तीच्या या यशाबद्दल कनेडी गट शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष सतीश सावंत, शालेय समिती चेअरमन आर.एच. सावंत, मुख्याध्यापक तथा प्राचार्य सुमंत दळवी, पर्यवेक्षक बयाजी बुराण आदींनी पुढील शैक्षणिक कार्यासाठी शुभेच्छा दिल्या.
