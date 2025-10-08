वेताळबांबर्डेत आरोग्य, स्वच्छतेचा जागर
वेताळबांबर्डे ः महिला व बालविकास विभागाच्या माहितीपत्रकाचे अनावरण मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. (छायाचित्र ः अजय सावंत)
वेताळबांबर्डेत आरोग्य, स्वच्छतेचा जागर
विविध वेशभूषा लक्षवेधी ः ‘पंचायतराज’ अभियान अंतर्गत उपक्रम
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. ८ः मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान अंतर्गत वेताळबांबर्डे ग्रामपंचायतीच्या वतीने गावातील अंगणवाड्या, बचतगट, महिला व लहान मुले यांच्यासाठी विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले होते. सकस आहार, मोबाईलचा अतिवापर, बेटी बचाव-बेटी पढाव, ग्रामस्वच्छता याबाबत सामाजिक संदेश देणाऱ्या वेशभूषा लक्षवेधी ठरल्या.
वेताळबांबर्डे गावातील लहान मुले, महिला व पुरुष ग्रामस्थांनी उत्स्फूर्तपणे प्रतिसाद देत सहभाग दर्शवला. यामध्ये पाककला स्पर्धा, रांगोळी स्पर्धा, समृद्ध गाव देखावा, बाजारासाठी संदेश दर्शक पिशव्या बनवणे, कडधान्य कलाकृती, वेशभूषा, संगीत खुर्ची, ग्रीटिंग बनवणे आदी स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी कुडाळ पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी प्रफुल्ल वालावलकर, जिल्हा महिला व माता संरक्षण अधिकारी श्री. कांबळे, भगीरथ ग्रामविकास प्रतिष्ठानचे डॉ. प्रसाद देवधर, उमेद अभियानाचे तालुका समन्वयक गणेश राठोड, जिल्हा महिला व बालविकास कनिष्ठ संरक्षण अधिकारी (कुडाळ) मिलन कांबळे, जिल्हा महिला व बालविकास विभाग सहाय्यक संरक्षण अधिकारी अक्षय कानविंदे (कुडाळ-वेंगुर्ले), वेताळबांबर्डे समृद्ध ग्राम कार्यकारी समिती अध्यक्ष प्रसाद गावडे, उपाध्यक्ष आनंद भोगले, सरपंच वेदिका दळवी, उपसरपंच शैलेश घाटकर, प्रदीप गावडे, साजुराम नाईक, सृष्टी सावंत, ग्रामपंचायत अधिकारी शालिनी कोकरे आदी उपस्थित होते.
यावेळी कुपोषणमुक्त गाव, सकस आहार, सार्वजनिक स्वच्छता, पर्यावरणपूरक कापडी पिशव्यांचा वापर, समृद्ध ग्रामपंचायत अभियान, संत गाडगेबाबा स्वच्छता अभियान आदी विषयांवर मान्यवरांनी ग्रामस्थांना मार्गदर्शन केले. या कार्यक्रमात सामाजिक संदेश देणाऱ्या वेशभूषा लक्षवेधी ठरल्या. प्रास्ताविक अंगणवाडी सेविका पाटील यांनी केले. सूत्रसंचालन ग्राम समिती अध्यक्ष प्रसाद गावडे यांनी केले. पंचायत समिती स्तरावर आदिशक्ती अभियान उपक्रमामध्ये सादरीकरण करणाऱ्या गोफनृत्य ग्रुप (नळ्याचा पाचा), वेताळबांबर्डे महिला दहीहंडी पथक व दशावतार मंडळ यांचा सन्मानचिन्ह व पुष्पगुच्छ देऊन यावेळी सत्कार करण्यात आला. या कार्यक्रमाच्या औचित्याने महिला व बालविकास विभागाच्या माहितीपत्रकाचे अनावरण मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले.
