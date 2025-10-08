वराडकर-बेलोसे महाविद्यालयाचे मैदानी स्पर्धेत यश
-rat८p७.jpg-
P२५N९७२७९
दापोली ः मैदानी स्पर्धेत यश मिळवलेले वराडकर-बेलोसे महाविद्यालयाचे विद्यार्थी.
----------
‘वराडकर-बेलोसे’चे मैदानी स्पर्धेत यश
दापोली ः तालुकास्तरीय १९ वर्षाखालील मैदानी स्पर्धा कोकण कृषी विद्यापीठाच्या मैदानावर उत्साहात पार पडल्या. या स्पर्धेत वराडकर-बेलोसे महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी वर्चस्व मिळवले.
स्पर्धेत सिद्धेश पड्याळने १५०० मीटर धावण्यात प्रथम क्रमांक पटकावला. पूजा राजेश राजभरने १५०० मीटर व ८०० मीटर धावण्याच्या दोन्ही स्पर्धांमध्ये पहिले स्थान मिळवत दुहेरी यश मिळवले. संघप्रिया संदीप जाधवने ८०० मीटर धावण्यात प्रथम क्रमांक, तर सोहम सुहास दुबळेने लांब उडी स्पर्धेत पहिले स्थान मिळवून उत्कृष्ट कामगिरी केली. रोशनी महेश बोवणेने ४०० मीटर धावण्यात द्वितीय क्रमांक, लक्ष्मी जयसिंग धुर्वेने २०० मीटर धावण्यात द्वितीय क्रमांक, तर हर्षल जाधवने गोळाफेक स्पर्धेत द्वितीय क्रमांक पटकावला. वरील सर्व विद्यार्थ्यांची जिल्हास्तरीय स्पर्धेसाठी निवड झाली असून त्यांना क्रीडा शिक्षिका पूनम सावंत यांचे मार्गदर्शन लाभले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.