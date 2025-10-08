-दीपावलीनिमित्त देवरुखात चित्रप्रदर्शन, कार्यशाळा
-rat८p१६.jpg-
२५N९७३१९
देवरूख ः दीपावलीनिमित्त भरविण्यात येणाऱ्या प्रदर्शनातील आकर्षक चित्रे.
-----
देवरूखात चित्रप्रदर्शन, कार्यशाळा
साडवली, ता. ८ ः दीपावलीनिमित्त देवरूखमध्ये कलारसिकांसाठी सरस्वती अॅकॅडमीतर्फे चित्रप्रदर्शन आणि चित्रकला कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली आहे. चित्रप्रदर्शन २५, २६ आणि २७ ऑक्टोबरला सकाळी ९ ते १.३० आणि सायंकाळी ४ ते ८ या वेळेत रसिकांसाठी खुले असणार आहे. हे प्रदर्शन स्वामी समर्थ मंदिराजवळील गाळा नं. ३० मध्ये भरवण्यात येणार आहे. प्रदर्शनाचे प्रमुख आकर्षण ठरणार आहेत नामवंत चित्रकार प्रवीण हर्डीकर (देवरूख) यांची चित्रे. त्यांच्यासोबत सहभागी कलाकार म्हणून दीक्षा सागवेकर, सुरेंद्र (भाऊ) शिंदे आणि किशोर भाट्ये यांच्या कलाकृतींचाही समावेश असणार आहे. यासोबतच विशेष आकर्षण म्हणजे चित्रकला कार्यशाळा दररोज दुपारी १.३० ते सायंकाळी ४ दरम्यान घेण्यात येणार आहे. इच्छुक विद्यार्थ्यांनी १५ ऑक्टोबरपर्यंत प्रवेश निश्चित करावा. नोंदणीसाठी दीक्षा सागवेकर हिच्याशी संपर्क साधावा.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.