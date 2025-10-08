दिव्यांगांना अपमानित करणे हा गुन्हा
-rat८p१७.jpg-
२५N९७३२०
रत्नागिरी : दिव्यांग मुले शोध व तपासणी मोहिमेप्रसंगी दिव्यांग प्रमाणपत्र देताना जिल्हा न्यायाधीश (२) ए. एम. अंबाळकर. सोबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे, सुरेखा पाथरे, अरुण फाटक आदी.
---
दिव्यांगांना अपमानित करणे हा गुन्हा
न्यायाधीश अंबाळकर ः दिव्यांग मुले शोध, तपासणी मोहीम
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ८ : माणूसपणा नीट टिकावा म्हणून सर्व स्तरावरून, सर्व विभागाकडून प्रयत्न केले जात असतात. देण्यात येणाऱ्या सन्मानाची भावना ही देहबोलीतून, वागणुकीतून दिसली पाहिजे. निरागस मुलांच्या चेहऱ्यावरच्या आनंदाची तुलनेची सर कशालाही येत नाही. दिव्यांगांना अपमानित करणं, त्यांना शारीरिकतेवरुन पिडणं, हीनतेची वागणूक देणं हे सगळे गुन्हे आहेत. सन्मानपूर्वक जगणं असायला हवे. त्यासाठी सर्व यंत्रणांबरोबरच न्यायालयदेखील तुमच्यासोबत आहे, असे प्रतिपादन जिल्हा न्यायाधीश (वर्ग २) तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए. एम. अंबाळकर यांनी केले.
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, जिल्हा परिषद, जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र आयोजित दिव्यांग मुले शोध व तपासणी मोहिमेचे उद्घाटन जिल्हा शासकीय रुग्णालयातील जिल्हा शीघ्र निदान केंद्रात केल्यावर ते बोलत होते. याप्रसंगी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे, जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्राच्या प्रकल्प संचालक सुरेखा पाथरे, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव, न्यायाधीश आर. आर. पाटील, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. भास्कर जगताप, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी महिला व बाल विकास मल्लिनाथ कांबळे, गट विकास अधिकारी चेतन शेळके आदी उपस्थित होते.
चौकट १
`सेरेब्रल पाल्सी’ग्रस्त मुलांसाठी शिबिर
मुकुल माधव फाउंडेशन व फिनोलेक्स इंडस्ट्रीजमार्फत येत्या १० ते १२ ऑक्टोबरदरम्यान सेरेब्रल पाल्सीग्रस्त मुलांसाठी शिबिर आयोजित केले आहे. त्याचा लाभ घ्यावा. विशेष मूल हे विशेष गुण घेऊन येत असतं. त्याच्यामध्ये कुठली कला आहे, हे आपण सुजाण पालक म्हणून ओळखण्याची आणि त्याला प्रोत्साहन देण्याची फक्त गरज असते. माणसाने माणसाशी माणसासारखं वागण्याची गरज आहे, असे वैदेही रानडे यांनी सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.