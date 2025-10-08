कोतवड्यात २३३ जणांना शासनाच्या सेवांचा लाभ
रत्नागिरी : कोतवडे येथे अभियान सेवा पंधरवडा कार्यक्रमाअंतर्गत मान्यवरांचे स्वागत करताना मंडळ अधिकारी कोतवडे अमोल पड्यार.
कोतवड्यात २३३ लाभार्थ्यांना सेवांचा लाभ
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ८ : तालुक्यातील कोतवडे येथे श्री छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान सेवा पंधरवडा अभियानांतर्गत विविध नावीन्यपूर्ण उपक्रम आयोजित करण्यात आला. त्यामध्ये आधार कार्ड अद्ययावत करणे, रेशनकार्डमधील नाव कमी करणे, समाविष्ट करणे, उत्पन्न दाखला, वय व अधिवास दाखला, जातीचा दाखला इत्यादी सेवांचा २२३ लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात आला. फेरफार अदालत अंतर्गत नोंदी मंजूर करून ७/१२, ८ अ फेरफार वाटप करण्यात आले.
या कार्यक्रमाला नायब तहसीलदार (संजय गांधी निराधार योजना) अनंत चव्हाण, नायब तहसीलदार (निवडणूक) सुरेंद्र कांबळे, पुरवठा निरीक्षण अधिकारी निशा पाईकराव, सरपंच संतोष बारगोडे व उपसरपंच स्वप्नील पड्याळ, खरवते सरपंच संजय सकपाळ, कोतवडे ग्रामस्थ मंडळ मुंबईचे उपाध्यक्ष संजय मयेकर, शाळा समिती अध्यक्ष नरेश कांबळे, कोतवडे हायस्कूलचे मुख्याध्यापक प्रेमदास पवार उपस्थित होते.
शिबिर दिवसभर सुरू होते. लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्रे देण्यात आली. याप्रसंगी कोतवडे ग्रामस्थ मंडळाचे सदस्य शंकर कोळंबेकर, संजय गांधी निराधार समिती तालुकाध्यक्ष स्वप्निल मयेकर, ग्रामस्थ विजय बेहेरे उपस्थित होते.
