जम्मू ः जम्मू भागातील पूरग्रस्तांना ताडपत्री व ब्लँकेट वाटप करताना रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्यजींचे भक्तगण.
जम्मू पूरग्रस्तांना ताडपत्री, ब्लॅंकेट वाटप
रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य यांच्या भक्तांचा पुढाकार
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ८ : जगद्गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य यांच्या प्रेरणेतून त्यांच्या भक्तगणांनी जम्मू येथील पूरग्रस्तांना १२५ ताडपत्री व ३०० ब्लँकेटचे वाटप केले. ऑगस्टअखेर जम्मू आणि आसपासच्या भागांत झालेल्या सततच्या मुसळधार पावसामुळे गंभीर पूरस्थिती निर्माण झाली होती. जनजीवन विस्कळीत झाले होते.
या पार्श्वभूमीवर जगद्गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य यांच्या प्रेरणेतून गरजू नागरिकांना ताडपत्री आणि ब्लँकेटचे मोफत वाटप करण्यात आले. मानव सेवा हीच ईश्वर सेवा या सेवाभावनेतूनच रामानंदाचार्य संप्रदायतर्फे जम्मू येथे आपत्कालीन मदत साहित्याचे वाटप केले. जम्मू येथे विविध ठिकाणी साहित्याचे वाटप करण्यात आले. त्यामध्ये गुज्जर बस्ती, जम्मू युनिव्हर्सिटीजवळ, जम्मू सिटी, मढ् (ता. नगरोटा) कैरी- (ता. भलवाल) पढुण ऐथम, (ता. जम्मू) या गावांचा समावेश होता.
साहित्य वाटप करण्यासाठी रामानंद संप्रदायाचे गुरुसेवक दिलीप जाधव, अनिल तारकर, शंकर कारकर, मिलिंद मोगरे, दीपक मोरे, संतोष आंबोळकर, सत्यवान दानवले यांच्यासह अनेक गुरुसेवक सहभागी झाले होते. यावेळी जम्मू येथील माजी मुख्याध्यापक जगदीश राज, कैरीचे सरपंच निशेतर सिंह, मढचे माजी सरपंच सतपाल नसीब सिंह, राजेशकुमार डोगरा, बलराम, अंजु डोगरा, आदी उपस्थित होते.
