रत्नागिरी-मत्स्यालय पर्यटक, विद्यार्थ्यांसाठी उत्तम पर्यटनस्थळ
रत्नागिरी : सिडको प्राधिकरणाला विकास प्रकल्पाचे विशेष नियोजन अधिकारी सुबोधकुमार यांनी जीवशास्त्रीय संशोधन केंद्राला भेट दिली. त्याप्रसंगी त्यांचे स्वागत करताना केंद्रप्रमुख डॉ. केतन चौधरी.
मत्स्यालय उत्तम पर्यटनस्थळ
सुबोधकुमार ः सागरी जीवशास्त्रीय संशोधन केंद्राला भेट
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ८ : सिडको प्राधिकरणाला विकास प्रकल्पाकरिता व्हिजन डॉक्युमेंटला अंतिम रूप देण्याकरिता महाराष्ट्र शासनाद्वारे विशेष नियोजन अधिकारी म्हणून आयएएस सुबोधकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तर सल्लागार मंडळ स्थापन केले आहे. याच उद्देशाने त्यांनी आज सागरी जीवशास्त्रीय संशोधन केंद्राला भेट दिली. मत्स्यालयामध्ये ठेवलेले विविध प्रकारांचे मासे पाहावयास मिळाल्याने समाधान व्यक्त केले. मत्स्यालय पर्यटक आणि विद्यार्थी याकरिता उत्तम पर्यटनस्थळ असल्याचे नमूद केले.
कोकणातील फळबागायत, मत्स्य व्यवसायाचा अभ्यास करण्याकरिता त्यांनी दौरा केला. त्यांच्यासमवेत माजी कुलगुरू डॉ. संजय सावंत उपस्थित होते. सागरी जीवशास्त्रीय संशोधन केंद्र, महाराष्ट्र शासनाचे सिडकोने कोकणातील समुद्रकिनारी भागाकरिता विकास प्रकल्प आयोजनाकरिता म्हणून सुबोधकुमार (आयएएस) यांची नियुक्ती केली आहे. सुबोधकुमार हे मुंबई महानगरपालिकेचे माजी आयुक्त तसेच प्रधान सचिव (वित्त) होते. पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये पसरलेल्या कोकण विभागासाठी योग्य आणि शाश्वत विकास, स्थानिकांचे आर्थिक सक्षमीकरण आणि व्यापक नियोजन सुनिश्चित करणे, असे सिडको प्राधिकरणाचे उद्दिष्ट आहे. सागरी जीवशास्त्रीय संशोधन केंद्रप्रमुख डॉ. केतन चौधरी यांनी डॉ. सुबोधकुमार यांचे स्वागत केले. त्यानंतर मान्यवरांनी मत्स्यालय आणि मत्स्यसंग्रहालय पाहणी केली.
