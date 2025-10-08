रत्नागिरी-दिव्यांगांनी तयार केले मावळे, आकाशकंदील
लोगो... आली दिवाळी
रत्नागिरी : के. प. अभ्यंकर मूकबधिर विद्यालयात दिवाळी हस्तकला प्रदर्शनानिमित्त आकाशकंदिल साकारताना विद्यार्थिनी व शिक्षिका सीमा मुळ्ये.
रत्नागिरी : मातीपासून साकारलेले मावळे रंगवताना विद्यार्थिनी.
रत्नागिरी : लाकडापासून बनवलेल्या वस्तूंचे रंगकाम करताना विद्यार्थी.
दिव्यांगांनी तयार केले मावळे, आकाशकंदील
दिवाळीची तयारी : पणत्या, शुभेच्छापत्रेही तयारी, मूकबधीर विद्यालयात उत्साह
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ८ : दिवाळी म्हणजे प्रकाशाचा उत्सव. जीवनातील अंधारावर मात करत म्हणजे दिव्यांगत्वावर मात करत हा उत्सव अधिक आनंदाने साजरा करतात. गाडीतळ येथील कै. के. प. अभ्यंकर मूकबधीर विद्यालयाचे विद्यार्थी विविध कलात्मक वस्तू साकारत हा सण अधिक आकर्षक बनवतात. मातीकामातून मावळे, सुतारकाम लाकडातून हस्तकलेने साकारलेल्या वस्तू, हाती रेखाटलेली शुभेच्छापत्रे आणि यंदा बनवलेले आकर्षक आकाशकंदिल लक्षवेधी आहेत. या सर्व हस्तकलेच्या वस्तूंचे प्रदर्शन गाडीतळ येथील शाळेच्या प्रांगणात भरवण्यात येणार आहे.
तोडलेल्या झाडांची खोडे, लाकडांचे तुकडे यांचा कलात्मक वापर करत येथील के. प. अभ्यंकर मूकबधीर विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी कलात्मक वस्तू बनवल्या आहेत. वारली पेंटिंगच्या फ्रेम्स अधिक कलात्मक व व्यावसायिकदृष्ट्या बनवल्याचा भास होतो. पहिली ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांनी यासाठी मेहनत घेतली आहे. दरवर्षीप्रमाणे पणत्या, आकाशकंदिल, मातीपासून बनवलेल्या मावळ्यांच्या प्रतिकृती, शुभेच्छापत्रं आणि कापडी पिशव्या आदी विविध प्रकारच्या वस्तू बनवण्याचे काम शाळेत सुरू आहे.
लाकडी खेळणी, करवंटीपासून वाद्ये, लाकडी मोबाईल स्टॅंड यांसह तोरणे, हॅंगिंग पीस, किल्ल्यांवर ठेवण्यासाठी बनवलेले मातीपासूनचे मावळे, छत्रपती शिवाजी महाराज यांसह अनेकविध वस्तू साकारल्या आहेत. याशिवाय सुगंधी उटणे, कापडी पिशव्या, दुपटी, लाकडी वस्तू, पेनस्टँड, मोत्यांचे दागिने, इकोफ्रेंडली आकाशकंदिल, शो-पीस बनवले आहेत. मुख्याध्यापक गजानन रजपूत, कलाशिक्षिका सीमा मुळ्ये, माजी शिक्षक रमेश घवाळी यांच्यासमवेत सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी व माजी विद्यार्थ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली या वस्तू बनवल्या आहेत.
कोट
दिव्यांग विद्यार्थ्यांना भावी आयुष्यात स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यासाठी शाळा, संस्थेकडून योग्य मार्गदर्शन, सहकार्य केले जाते. शाळेतच शिवणकाम, लाकूडकाम, मातीकाम, स्क्रीन प्रिंटिंग, मातीकाम आदी कौशल्ये शिकवली जातात. प्रत्येकाची आवड व कल पाहून विद्यार्थी पुढेत जात असतात. त्यामुळेच शाळेच्या सर्वच विद्यार्थ्यांचे व्यावसायिक पुनर्वसन झाले आहे.
- गजानन रजपूत, मुख्याध्यापक.
चौकट
हस्तकला प्रदर्शन १६ पासून
दिवाळीनिमित्त मूकबधीर विद्यालयाचे ४०वे हस्तकला प्रदर्शन १६ ऑक्टोबरपासून सुरू होणार आहे. याचे उद्घाटन जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे यांच्या हस्ते होणार आहे. सकाळी १०:३० ते रात्री ८ वाजेपर्यंत हे प्रदर्शन सर्वांसाठी खुले राहणार आहे. रत्नागिरीकरांनी याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन शाळेतर्फे केले आहे.
