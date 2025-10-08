वीज ग्राहक संघटनेतर्फे उद्या सावंतवाडीत ''जनता दरबार''
वीज ग्राहक संघटनेतर्फे उद्या
सावंतवाडीत ‘जनता दरबार’
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. ८ ः सिंधुदुर्ग जिल्हा वीज ग्राहक संघटना आणि सावंतवाडी तालुका वीज ग्राहक संघटनेच्या संयुक्त विद्यमाने जिल्ह्यातील सर्व पीडित वीज ग्राहकांसाठी जनता दरबार आयोजित केला आहे. हा जनता दरबार शुक्रवारी (ता. १०) दुपारी ११ ते १ वाजता या वेळेत येथील श्रीराम वाचन मंदिर येथे होणार आहे. वीज ग्राहकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
महावितरण महामंडळात सेवा-सुविधा, उपकरणे आणि साधनसामग्रीचा अभाव तसेच अपुरा कर्मचारी वर्ग असल्यामुळे वीज ग्राहक हैराण झाले आहेत. नुकत्याच जाहीर झालेल्या वीज दरवाढीने सर्वसामान्य ग्राहकांचे आर्थिक अंदाजपत्रक कोलमडले आहे. महावितरणची उदासीनता, अनास्था आणि शासनाच्या खासगीकरणाच्या धोरणातून जनतेची लूट याविरोधात आवाज उठवण्यासाठी वीज ग्राहकांनी संघटित लढा देणे आवश्यक बनले आहे. ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण आणि २४ तास गुणवत्तापूर्ण अखंडित वीजपुरवठा ही प्रमुख उद्दिष्ट्ये घेऊन वीज कायदा २००३ लागू केला आहे. असे असतानाही सध्या महावितरणने राज्यातील सर्व वीज ग्राहकांना स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर लावण्याचे प्रयोजन केले आहे. त्याला ग्राहक संघटनांचा विरोध असून, वीज ग्राहकांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय हे मीटर बसवू नयेत, अशी मागणी आहे. या सर्व मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी आणि महावितरणच्या मनमानी कारभाराला विरोध दर्शवण्यासाठी वीज ग्राहकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन सिंधुदुर्ग जिल्हा वीज ग्राहक संघटना अध्यक्ष संजय लाड, सावंतवाडी अध्यक्ष संतोष तावडे, जिल्हा उपाध्यक्ष बाळासाहेब बोर्डेकर, तुकाराम म्हापसेकर, नंदन वेंगुर्लेकर, असलम खतीब यांनी केले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.