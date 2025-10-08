वेंगुर्लेत नव्या चेहऱ्यांना संधी
वेंगुर्लेत नव्या चेहऱ्यांना संधी
वेंगुर्ले, ता. ८ ः येथील पालिकेच्या १० ही प्रभागांचे आरक्षण जाहीर झाले. २० नगरसेवक पदांसाठी आज निश्चित झालेल्या आरक्षणामध्ये आगामी काळात नव्या चेहऱ्यांना संधी मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. २० पैकी १० जागांवर महिलांना संधी असणार असून यावेळी सदस्य संख्या वाढल्याने अनेक नवीन चेहरे इच्छुक आहेत.
येथील पालिकेच्या २० जागांसाठी आज स्वामी विवेकानंद सभागृहात नगरसेवक पदासाठी आरक्षण सोडत कार्यक्रम घेण्यात आला. सामान्य प्रशासन उपजिल्हाधिकारी तथा निवडणूक सोडत नियंत्रण अधिकारी आरती देसाई यांच्या उपस्थितीत मुख्याधिकारी हेमंत किरुळकर यांनी हा आरक्षण सोडत कार्यक्रम घेतला. शाळकरी मुलांच्या हस्ते चिट्ठी काढून प्रत्येक प्रभाग निहाय आरक्षण जाहीर केले. या आरक्षण सोडत कार्यक्रमावेळी माजी नगराध्यक्ष दिलीप गिरप, माजी उपनगराध्यक्ष अभि वेंगुर्लेकर, शीतल आंगचेकर, भाजप तालुकाध्यक्ष पप्पू परब, माजी नगरसेवक सुहास गवंडळकर, तुषार सापळे, दादा सोकटे, प्रणव वायंगणकर, नितीन कुबल, ॲड. श्रद्धा बाविस्कर, नंदन वेंगुर्लेकर, सुहास कोळसुलकर, पंकज शिरसाट, भूषण आंगचेकर, प्रीतम सावंत, भूषण सारंग, वसंत तांडेल आदी उपस्थित होते. पालिकेच्या संगीता कुबल, अभि गिरप, प्रथमेश कडुलकर, मंदार चौकेकर, संदीप परुळेकर यांनी काम पाहिले. या आरक्षणावर कोणाच्या हरकती असल्यास त्यांनी मंगळवारी (ता. १४) दुपारी ३ वाजेपर्यंत सादर कराव्यात, असे आवाहन मुख्याधिकारी किरुळकर यांनी केले आहे.
प्रभागनिहाय आरक्षण असे
प्रभाग १ ः अ-ओबीसी महिला, सर्वसाधारण
प्रभाग २ ः अ-सर्वसाधारण महिला, ब-सर्वसाधारण
प्रभाग ३ ः अ-ओबीसी, ब-सर्वसाधारण महिला
प्रभाग ४ ः अ-सर्वसाधारण महिला, ब-सर्वसाधारण
प्रभाग ५ ः अ-सर्वसाधारण महिला, ब-सर्वसाधारण
प्रभाग ६ ः अ-सर्वसाधारण महिला, ब-सर्वसाधारण
प्रभाग ७ ः अ-ओबीसी महिला, ब-सर्वसाधारण
प्रभाग ८ ः अ-ओबीसी महिला, ब-सर्वसाधारण
प्रभाग ९ ः अ-अनुसूचित जाती, ब-सर्वसाधारण महिला
प्रभाग १० ः अ- ओबीसी, ब-सर्वसाधारण महिला
