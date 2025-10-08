सरन्यायाधीशांवरील हल्ला निंदनीय, सखोल चौकशी करा
सरन्यायाधीशांवरील हल्ला
निंदनीय, सखोल चौकशी करा
विवेक विचार मंचाची मागणी
सिंधुदुर्गनगरी, ता. ८ ः सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्यावर झालेल्या हल्ल्याच्या प्रयत्नाचा विवेक विचार मंच महाराष्ट्रतर्फे निषेध करण्यात आला आहे. हा हल्ला दुर्दैवी, असंविधानिक आणि निंदनीय असून, या प्रकाराने देशाच्या सर्वोच्च न्यायसंस्थेच्या प्रतिष्ठेवर आघात झाला आहे. या घटनेची सखोल चौकशी करून आरोपींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी केली.
जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांना याबाबतचे निवेदन दिले. यावेळी मंचाचे संयोजक डॉ. मिलिंद कुलकर्णी, डॉ. प्रशांत मोघे, डॉ. सुहास पावसकर, डॉ. गुरू सवादत्ती, किरण जाधव, सुशील कदम, विनोद कदम, किरण जाधव, मारुती वळंजू आदी उपस्थित होते. निवेदनात म्हटले आहे, ‘‘देशातील मतभेद मांडण्यासाठी संविधानिक मार्ग उपलब्ध आहेत. हिंसेचा अवलंब करणे हे असभ्य आणि अमर्याद वर्तन आहे. काही समाजद्रोही व फुटीरतावादी शक्ती घटनेचा राजकीय हेतूंसाठी वापर करून समाजात जातीय व धार्मिक तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या घटनेची सखोल चौकशी करून कठोर कारवाई करावी, तसेच भविष्यात अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी न्यायव्यवस्थेच्या सुरक्षेसाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात.’’
