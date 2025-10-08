आरोंदा तंटामुक्त समिती अध्यक्षपदी आरोंदेकर
आरोंदा ः आरोंदा तंटामुक्ती समितीच्या अध्यक्षपदी मनोहर आरोंदेकर यांची फेरनिवड करण्यात आली. आरोंदेकर यांनी या आधी उत्तमरित्या तंटामुक्ती समिती अध्यक्षपद भूषविले होते. त्यांची कामाची आवड तसेच समाज सेवेची ओढ पाहता त्यांना पुन्हा अध्यक्षपदाची जबाबदारी देण्यात आली. याबाबत ग्रामपंचायत व आरोंदा ग्रामस्थांनी त्यांचे अभिनंदन केले.
ओरोसला १५ ला
निवृत्त शिक्षकांची सभा
वेंगुर्ले ः सिंधुदुर्ग जिल्हा सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षक असोसिएशन जिल्हा शाखा सिंधुदुर्गची वार्षिक सर्वसाधारण सभा बुधवारी (ता.१५) ओरोस येथील प्राथमिक शिक्षक सहकारी पतपेढी मर्यादित कार्यालयात सकाळी १०.३० वाजता आयोजित केली आहे. वेंगुर्ले तालुक्यातील सभेस जाण्यासाठी इच्छुक असलेल्या सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षकांनी आपली नावे रविवार (ता.१२) पर्यंत कैवल्य पवार यांच्याकडे नोंदवावीत. १५ ला सकाळी ९ वाजता पिराचा दर्गा येथून बस मार्गस्थ होणार आहे. या सभेस जास्तीत-जास्त जणांनी उपस्थित रहावे, असे आवाहन वेंगुर्ले तालुकाध्यक्ष झिलू गोसावी व सचिव विठ्ठल कदम यांनी केले आहे.
