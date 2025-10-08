दळेतील भातशेतीवर करपा
राजापूर ः करपा रोगाचा प्रादुर्भाव झालेली भातशेती.
कृषी विभागाचे दुर्लक्ष; पावसामुळे कापणीत विघ्न
सकाळ वृत्तसेवा
राजापूर, ता. ८ ः सातत्याने पडणाऱ्या पावसामुळे कापणीयोग्य झालेली भातशेती कापायची कशी, असा प्रश्न शेतकऱ्यांना भेडसावत आहे. तालुक्यातील दळे परिसरातील भातशेतीवर करपा रोगाचा प्रादुर्भाव झाला आहे. त्यामुळे भातशेती धोक्यात आली असून, हातातोंडाशी आलेला घास हिरावून नेला जाण्याच्या शक्यतेने शेतकरी चिंतेत पडला आहे.
करपा रोगाच्या प्रादुर्भावामुळे नुकसानग्रस्त शेतीची पाहणी करण्याची वारंवार मागणी करूनही त्याकडे कृषी विभागाकडून साफ दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. भातशेतीच्या नुकसानीचा तत्काळ पंचनामा करून नुकसान भरपाई मिळावी, अशी मागणी दळे येथील शेतकरी स्वप्नील सोगम यांनी केली आहे. याबाबतचे निवेदन त्यांनी आमदार किरण सामंत यांना दिले. भातलावणीच्यावेळी पावसाने दडी मारली असली तरी उपलब्ध पाण्याचा सदुपयोग करत शेतकऱ्यांनी वेळेमध्ये भातशेतीच्या लावणीची कामे उरकली. त्यानंतर पावसाने सातत्य ठेवल्यामुळे भातशेती समाधानकारक झाल्याचे चित्र आहे; मात्र, आता कापणीवेळी पावसाने पुन्हा एकदा धुमाकूळ घातला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने पडणाऱ्या पावसामुळे कापणीत व्यत्यय येत आहे. पावसाबरोबरच आता करपा रोगाच्या प्रादुर्भावामुळे होणाऱ्या नुकसानीमध्ये भर पडली आहे.
तालुक्यातील दळे परिसरातील गावांमध्ये भातशेतीवर करपा रोगाचा प्रादुर्भाव झाला असून, त्यातून यावर्षी समाधानकारक झालेली भातशेती संकटात सापडली आहे. त्याचा पंचनामा करण्याची मागणी सातत्याने कृषी विभागाशी संपर्क साधून करण्यात आली; मात्र, त्याकडे कृषी विभागाने दुर्लक्ष केल्याने शेतकऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
आधीच पावसाची अवकृपा आणि त्यामध्ये आता करपा रोगाच्या प्रादुर्भावामुळे भातशेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. भातशेतीच्या झालेल्या नुकसानीची पाहणी अन् पंचनामे करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे; मात्र, कृषी विभागाकडून त्याकडे साफ दुर्लक्ष करताना पाहणीसाठी कोणीही नुकसानग्रस्त शेताकडे फिरकलेले नाही.
- संजय लासे, शेतकरी, दळे
