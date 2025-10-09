साडवली साईराज व सुहेल यांची निवड
विभागीय व्हॉलीबॉल स्पर्धेसाठी
साईराज, सुहेल यांची निवड
सकाळ वृत्तसेवा
साडवली, ता. ९ ः देवरूख शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या आठल्ये-सप्रे-पित्रे कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या साईराज आंब्रे व सुहेल हरचिलकर यांची शालेय विभागीय व्हॉलीबॉल स्पर्धेसाठी निवड झाली आहे. या स्पर्धा अण्णासाहेब डांगे शैक्षणिक संकुलात (आष्टा, ता. वाळवा, जि. सांगली) आयोजित केल्या आहेत.
जिल्हास्तरीय शालेय व्हॉलीबॉल स्पर्धेत आठल्ये-सप्रे-पित्रे कनिष्ठ महाविद्यालयाने उपविजेतेपद पटकावले. या स्पर्धेतून विभागीय स्पर्धेसाठी खेळाडूंची निवड करण्यात आली आहे. त्यात साईराज आणि सुहेल यांचा समावेश आहे. महाविद्यालयाला मिळालेले उपविजेतेपद आणि विभागीय चाचणीसाठी दोघांची झालेली निवड याबद्दल प्राचार्य डॉ. नरेंद्र तेंडोलकर यांनी अभिनंदन केले आहे. या प्रसंगी उपप्राचार्य डॉ. सरदार पाटील, पर्यवेक्षक प्रा. एम. आर. लुंगसे, जिमखाना प्रमुख प्रा. धनंजय दळवी, प्रा. प्रवीण जोशी, क्रीडा प्रशिक्षक संजय इंदुलकर उपस्थित होते.
कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या व्हॉलीबॉल संघात साईराज व सुहेल यांच्यासह पियुष गोताड, ऋषिकेश बागम, वेद लिंगायत, पियुष वेले, आर्यन पेंढारी, दुर्वेश चिमाणे, सिद्धेश लिंगायत, नयन लिंगायत, सार्थक आडसे, सौरभ झेपले या विद्यार्थी खेळाडूंचा समावेश आहे. व्हॉलीबॉल संघाला क्रीडा प्रशिक्षक संजय इंदुलकर, क्रीडाशिक्षक तानाजी कदम व सागर पवार यांचे मार्गदर्शन लाभत आहे.
