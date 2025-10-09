मुख्यालय खड्डेमुक्त करण्याची मोहीम अखेर सुरू
swt91.jpg
97528
सिंधुदुर्गनगरीः येथील रस्त्यांतील खड्डे बुजविण्याच्या कामाला सुरुवात करण्यात आली.
मुख्यालय खड्डेमुक्त करण्याची मोहीम अखेर सुरू
आंदोलनांची दखलः अन्य रस्त्यांसाठी प्राधिकरणला हवा निधी
सकाळ वृत्तसेवा
सिधुदुर्गनगरी, ता. ९ः जिल्हा मुख्यालय परिसरातील धोकादायक रस्ते व त्यासाठी होत असलेली आंदोलने आणि जनतेकडून व्यक्त होणाऱ्या तीव्र भावना याची दखल घेत येथील रस्ते खड्डेमुक्त करण्याच्या कामाला सुरुवात झाली आहे.
ओरोस तिठा, डॉन बॉस्को ते वैद्यकीय महाविद्यालय मुख्य रस्त्यावरील खड्डे बुजविण्यात येत आहेत; मात्र अन्य रस्त्यांवरील खड्ड्यांसाठी शासनाने निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी प्राधिकरणच्या सदस्यांनी केली आहे. सिंधुदुर्गनगरी येथील रस्त्यांवर सरकारी कर्मचारी हेमलता कुडाळकर यांचा खड्ड्यांमुळे झालेल्या अपघातामुळे येथील खड्डेमय रस्त्यांचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. यासाठी सिंधुदुर्गनगरीत उपोषणे, आंदोलने करण्यात आली. अनेक ग्रामस्थांनी पालकमंत्री नीतेश राणे, आमदार नीलेश राणे यांचे तसेच जिल्हाधिकारी यांचेही लक्ष वेधले होते.
गेल्या ४ दिवसांपासून सामाजिक कार्यकर्ते बाळा राणे, निरवडे येथील श्रीमती गावडे यांनीही सिंधुदुर्गनगरीत पडलेल्या खड्ड्यांसाठी संबंधित कार्यान्वित यंत्रणेला जबाबदार धरून कारवाई करा, अशी मागणी केली. जिल्ह्याचे मुख्यालय असलेल्या रस्त्यांवरील पडलेले खड्डे तत्काळ बुजवावे, अशी मागणी केली होती. सिंधुदुर्गनगरी प्राधिकरणच्या बैठकीत जिल्हाधिकारी तृप्ती धोंडमिसे आणि प्राधिकरणचे जिल्हा सचिव तथा अपर जिल्हाधिकारी शुभांगी साठे यांचे प्राधिकरण सदस्य छोटू पारकर, प्रभाकर सावंत यांनी लक्ष वेधले होते. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे प्राधिकरणने खड्डे बुजविण्यासाठी दिलेल्या निधीबाबत संबंधित यंत्रणेला धारेवर धरण्यात आले.
याची गंभीर दखल घेत जिल्हाधिकाऱ्यांनी दोन दिवसांत ओरोस तिठा ते डॉन बॉस्को स्कूल, वैद्यकीय महाविद्यालयापर्यंत मुख्य रस्त्याचे खड्डे तत्काळ बुजवण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार सिंधुदुर्गनगरीतील खड्डे बुजविण्याच्या कामाला बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून सुरुवात करण्यात आली असून, एकमार्गी रस्ते वाहतूक करून बुजवण्यात आलेले खड्डे सुस्थितीत व्हावे, या दृष्टीने दक्षता घेण्यात येत आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून पावसाने काही प्रमाणात विश्रांती घेतल्याने सोमवारपासून (ता. ८) सिंधुदुर्गनगरीतील खड्डे बुजवण्याच्या कामाला जोरदार सुरुवात झाली आहे.
या व्यतिरिक्त जिजामाता सर्कल ते जिल्हाधिकारी कार्यालयपर्यंतच्या रस्त्यांवरही धोकादायक खड्डे पडले आहेत. हे खड्डे बुजविण्यासाठी पालकमंत्र्यांचेही प्राधिकरण सदस्य प्रभाकर सावंत, छोटू पारकर यांनी लक्ष वेधले असून यासाठी दोन कोटी निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी केली आहे. आवश्यक निधी उपलब्ध होताच सिंधुदुर्गनगरीतील उर्वरित रस्त्यांतील खड्डेही बुजवण्याचे काम करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.