कुडाळ नगरपंचायतीला ६ कोटी ९६ लाख निधी
swt910.jpg
97523
प्राजक्ता बांदेकर
कुडाळ नगरपंचायतीला
६ कोटी ९६ लाख निधी
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. ९ः कुडाळ-मालवण विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार नीलेश राणे यांच्या माध्यमातून कुडाळ नगरपंचायतीसाठी ६ कोटी ९६ लाखांचा निधी मंजूर झाला आहे. कुडाळ शहरातील सर्वच्या सर्व १७ प्रभागांच्या विकासकामांसाठी हा निधी मंजूर झाला असून कुडाळ नगरपंचायतच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एवढा भरघोस निधी प्राप्त झाला आहे. उर्वरित विकासकामांसाठी लागणारा निधी लवकरच मंजूर होणार आहे, अशी माहिती नगराध्यक्ष प्राजक्ता बांदेकर यांनी दिली.
या निधी अंतर्गत रस्ते, गणेश घाट, गटारे, काही प्रभागांमध्ये उद्याने, गोधडवाडी दत्तनगर व नाबरवाडी यांच्यासाठी नळपाणी योजना, सोलर हायमास्ट, संरक्षक भिंत, स्मशानभूमीतील अनुषंगिक कामे आदी विकासकामांचा समावेश आहे, असे नगराध्यक्षा बांदेकर यांनी सांगितले. त्यांनी शहरातील विविध विकासकामांसाठी आमदार राणे यांच्याकडे निधीची मागणी केली होती. त्यानुसार शहरातील प्रत्येक भागाचा सर्वांगीण विकास पायाभूत व मूलभूत सोई सुविधा अशा एकूण ६८ विकासकामांसाठी जिल्हा नियोजनाच्या माध्यमातून पालकमंत्री राणे यांच्याकडून मंजुरी मिळाली आहे. आमदार राणे यांच्या भक्कम पाठपुराव्यामुळे नगरोत्थान जिल्हास्तर २०२५ अंतर्गत कुडाळ नगरपंचायतीला तब्बल ६ कोटी ९६ लाखांचा निधी मंजूर झाला आहे. याबाबत कुडाळवासियांकडून समाधान व्यक्त केले जात आहे.