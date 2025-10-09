-शेतकरी, महिलांसाठी शिवसेनेची चिपळुणात निदर्शने
-rat९p४.jpg-
२५N९७४८९
चिपळूण : शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांवर तहसीलदार यांना निवेदन देताना शिवसेनेचे पदाधिकारी.
-----------
चिपळुणात ठाकरेसेनेची निदर्शने
अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांचे नुकसान; मदत देण्यात चालढकल
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. ९ : शेतकरी, महिला आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या न्याय मागण्यांसाठी ठाकरे शिवसेनेने बुधवारी (ता. ८) तहसील कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शन करून निवेदन सादर केले.
अतिवृष्टीमुळे झालेल्या पीक नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना प्रत्येक हेक्टरी ५० हजार रुपये थेट आर्थिक मदत जाहीर करावी, नैसर्गिक आपत्तीपूर्व नुकसानग्रस्त सर्व शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी करावी, अशी मागणी निवेदनाच्या माध्यमातून करण्यात आली. याचे नेतृत्व ठाकरे सेनेचे तालुकाप्रमुख बळीराम गुजर यांनी केले. राज्यातील गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या अतिवृष्टीमुळे शेती, घरे आणि पशुधनाचे प्रचंड नुकसान झाले असून, शेतकऱ्यांवर आर्थिक संकट कोसळले आहे. सरकारकडून योग्य मदत न मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांचा रोष वाढला आहे. त्यामुळे शिवसेनेने राज्य सरकारकडे तातडीने अतिवृष्टीमुळे झालेल्या पीक नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना प्रत्येक हेक्टरी ५० हजार थेट आर्थिक मदत जाहीर करावी आणि नैसर्गिक आपत्तीपूर्व नुकसानग्रस्त सर्व शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी करावी, या मागण्या मान्य करण्याची मागणी केली आहे.
पीकविमा योजना सुलभ करून विम्याची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावी. अतिवृष्टीमुळे घरे आणि पशुधनाचे नुकसान झालेल्या नागरिकांना पुरेसा मोबदला द्यावा. जनतेसाठी बंद करण्यात आलेला ‘आनंदाचा शिधा’ तातडीने सुरू करावा. राज्यातील महिलांना दिलेल्या वचनाप्रमाणे २१००ची आर्थिक मदत त्यांच्या खात्यात जमा करावी. ही मागणीपत्रे शिवसेनेच्यावतीने तहसीलदार प्रवीण लोकरे यांना देण्यात आली. त्यांनी सर्व मागण्या ऐकून घेतल्या आणि शासनाकडे पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले तसेच, चिपळूण तालुक्यातील अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांचा अहवाल तातडीने शासनाकडे पाठवण्याचेही आश्वासन त्यांनी दिले. निदर्शनाप्रसंगी तालुका समन्वयक सुधीर शिंदे, तालुका संपर्क संघटक अशोकराव नलावडे, उपजिल्हा संघटिका धनश्री शिंदे आणि शिवसेना कार्यकर्ते उपस्थित होते.