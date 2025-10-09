ॲथलेटिक्स स्पर्धेत मिलाग्रीसचे वर्चस्व
swt918.jpg
97577
सावंतवाडीः ॲथलेटिक्स स्पर्धेतील विजेत्या विद्यार्थ्यांसोबत फादर रिचर्ड सालदाना.
ॲथलेटिक्स स्पर्धेत मिलाग्रीसचे वर्चस्व
तालुकास्तरीय स्पर्धाः विजेत्यांची जिल्हास्तरासाठी निवड
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. ९ः क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्रतर्फे जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय, सिंधुदुर्गच्या वतीने आयोजित केलेल्या तालुकास्तरीय ॲथलेटिक्स स्पर्धेत येथील मिलाग्रीस हायस्कूलच्या विद्यार्थ्यांनी चमकदार कामगिरी करत यश संपादन केले. ही स्पर्धा खेमराज मेमोरियल स्कूल बांदा येथे पार पडली. स्पर्धेत विविध गटांमध्ये मिलाग्रीसच्या विद्यार्थ्यांनी उल्लेखनीय यश मिळविले. या विद्यार्थ्यांची जिल्हास्तरीय स्पर्धेसाठी निवड झाली.
यामध्ये १७ वर्षांखालील गट- मेल्सी डिसोजा (१०० मीटर धावणे द्वितीय), संगम धारगळकर (११० मीटर हर्डल्स द्वितीय), प्रियाली नागडे (२०० मीटर धावणे तृतीय). १४ वर्षांखालील गट-करण कासरलकर (थाळीफेक आणि भालाफेक प्रथम), युवराज तळकटकर (८० मीटर हर्डल्स प्रथम), शुशोधन सावंत (६०० मीटर धावणे प्रथम) यांची जिल्हास्तर स्पर्धेसाठी निवड झाली. तसेच १४ वर्षांखालील मुलांच्या गटात एका खेळाडूने ४०० मीटर धावणे प्रकारात तृतीय स्थान मिळवले. याच गटातील फ्रान्सिस तिरकी याने २०० मीटर धावणे प्रकारात तृतीय स्थान पटकावले. शंभर मीटर रिले या क्रीडा प्रकारात १४ वर्षांखालील मुलांच्या आणि मुलींच्या दोन्ही संघांनी तृतीय स्थान मिळविले. यशस्वी विद्यार्थ्यांना प्रशालेचे क्रीडा शिक्षक हितेश मालंडकर, शेरॉन अल्फांसो यांचे मोलाचे मार्गदर्शन लाभले.
विद्यार्थ्यांच्या या घवघवीत यशाबद्दल मुख्याध्यापक फादर रिचर्ड सालदाना, पर्यवेक्षिका संध्या मुणगेकर तसेच सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी त्यांचे विशेष अभिनंदन केले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.