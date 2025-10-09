दाखले वाटपात ''सावंतवाडी महसूल'' अव्वल
श्रीधर पाटील
श्रीधर पाटील ः १०, ११२ वय, अधिवास दाखल्यांचे वितरण
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. ९ ः सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी यांच्या संकल्पनेतून ''सेवा पंधरवडा'' अंतर्गत ''शाळा तिथे दाखले'' या अभियान अंतर्गत पहिली ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांना वय, अधिवास दाखले शाळेमध्येच देण्याचे नियोजन केले होते. यात ९९.५१ टक्के पूर्तता करत १०, ११२ वय, अधिवास दाखल्यांचे वाटप करत सावंतवाडी महसूल विभाग जिल्ह्यात अव्वल ठरला आहे.
याबाबत बोलताना तहसीलदार श्रीधर पाटील म्हणाले, "जिल्हाधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली मांडलेल्या या संकल्पनेत आम्ही चांगली कामगिरी करू शकलो. अशक्यप्राय वाटणारी गोष्ट सर्वांच्या सहकार्याने पूर्ण झाली. जातीचे दाखले देण्याच काम सुरू असून ते लवकरात लवकर संपविण्याचे उद्दीष्ट आहे. १० हजार ११२ इतके वय, अधिवास दाखले आम्ही वितरित केले आहेत. या अभियानासाठी सर्व अधिकारी, कार्यालयीन कर्मचारी तसेच सर्व ग्राम महसूल अधिकारी आणि सर्वात महत्वाचे सर्व सीएससी आणि महा ई सेवा केंद्र चालक आणि सर्व शिक्षण विभागातील अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी सहकार्य केले."
जात प्रमाणपत्रांचे १ हजार ३८६ दाखले वाटप करण्यात आले आहेत. या कामात श्रीमती तारी, श्रीमती गावडे, श्री. निपाणीकर, श्रीमती चव्हाण, श्रीमती पवार, स्वप्नील प्रभू, पंकज किनळेकर, महेश लटपटे, केतन कांबळे, दीपिका राठोड आणि कोमल काकडे यांचे विशेष सहकार्य लाभले. सर्व सीएससी सेंटर आणि महा ई सेवा केंद्र चालक या सर्वांनी रात्री उशिरा, सुट्टीच्या दिवशी देखील काम केले. त्यामुळे त्यांचे विशेष अभिनंदन असेही तहसीलदार पाटील यांनी सांगितले.
