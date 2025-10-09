‘कलारत्न’ ऋषिकांत शिवलकर यांचे निधन
ऋषिकांत शिवलकर
ऋषिकांत शिवलकर यांचे निधन
संगमेश्वर ः संगमेश्वर तालुक्यातील नावडी येथील पोस्ट आळीचे सुपुत्र आणि ‘पुष्पांजली पेंटिंग्स’ या नावाने कार्यरत असलेले ज्येष्ठ चित्रकार व कलाप्रेमी ऋषिकांत भिकाजी शिवलकर (वय ८०) यांचे निधन झाले आहे. कलेची उपजत आवड असल्याने त्यांनी आपले लक्ष बोर्ड पेंटिंगकडे वळवले. चित्र रेखाटणे, नेम पेंटिंग आणि विशेषतः गणपती कलेची त्यांनी आयुष्यभर निष्ठेने जोपासना केली. त्यांच्या पश्चात शिक्षक मंदार शिवलकर व तुषार शिवलकर हे दोन मुलगे, सुना व नातवंडे असा मोठा परिवार आहे.
