गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी मुकुंदराव लेले शिष्यवृत्ती योजना
-rat९p२७.jpg-
२५N९७६११
राजापूर ः शिष्यवृत्तीप्राप्त सोलगांव शाळेतील विद्यार्थ्यांसमवेत मान्यवर.
----
सुखद----------लोगो
विद्यार्थ्यांसाठी मुकुंदराव लेले शिष्यवृत्ती योजना
सोलगाव शाळेतील उपक्रम ; ५० हजार रुपये कायम ठेव
सकाळ वृत्तसेवा
राजापूर, ता. ९ ः तालुक्यातील सोलगाव येथील जिल्हा परिषद शाळा सोलगाव नं. २ येथे लेले कुटुंबीयांच्यावतीने दिलेल्या देणगीतून मुकुंदराव लेले गुणवंत शिष्यवृत्ती योजना सुरू केली आहे. ‘मुकुंदराव लेले गुणवंत शिष्यवृत्ती’ या शिष्यवृत्तीसाठी शिक्षणप्रेमी शरयू लेले व सुबोध लेले यांच्यातर्फे ५० हजार रुपये कायम ठेव म्हणून ठेवण्यात येणार आहे तसेच व्याजाच्या रकमेतून दरवर्षी स्पर्धा परीक्षेतील गुणवंत विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाणार आहे.
मुख्याध्यापक दीपक धामापूरकर यांच्या संकल्पनेतून राबवण्यात येत असलेल्या शिष्यवृत्ती उपक्रमाचे उद्घाटन गटशिक्षणाधिकारी उत्तम भोसले यांच्या हस्ते करण्यात आले. देवाचेगोठणे बीटस्तरीय शिक्षण परिषदेवेळी या उपक्रमाची माहिती देण्यात आली. या वेळी केंद्रप्रमुख लक्ष्मण फाटक, सुनील जाधव, अरुण सुर्वे, विद्यालयाचे मुख्याध्यापक नंदू महाले, शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष लक्ष्मण नांगरेकर, उपाध्यक्षा मानसी आईर, सहकारी शिक्षक लक्ष्मण फडके, विशाल सपकाळ, विठ्ठल मंगे व स्वयंपाकी पुष्पमाला आणि पालक उपस्थित होते.
जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थी सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी सक्षम व निर्धाराने सामोरे जाणारे तयार व्हावेत म्हणून तालुका गटशिक्षणाधिकारी उत्तम भोसले यांच्या संकल्पनेतून राजापूर शिष्यवृत्ती मिशन हे अभियान सुरू करण्यात आले आहे. या अभियानाचे फलित म्हणून जिल्हा परिषद पूर्ण प्राथमिक आदर्श शाळा सोलगाव नं. २ मधून दोन विद्यार्थी या शिष्यवृत्तीच्या गुणवत्ता यादीत झळकले. तसेच इतर विद्यार्थी वेगवेगळ्या स्पर्धा परीक्षांमध्ये चमकले. त्यात पहिलीतील काव्या परवडी व आयुष आंबेलकर, दुसरीतील विघ्नेश फडके, सहावीतील निशांत नवाळे तर सातवीतील विरेन परवडी या विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. मुलांच्या या यशाने प्रेरित होऊन शिक्षणप्रेमी शरयू लेले व सुबोध लेले यांनी मुकुंदराव लेले गुणवंत शिष्यवृत्ती या शिष्यवृत्तीसाठी ५० हजार रुपये कायम ठेव म्हणून दिले आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.