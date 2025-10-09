प्राचीन वास्तूंचे मूळ ऐतिहासिक सौंदर्य जपा
सकाळ वृत्तसेवा
संगमेश्वर, ता. ९ ः येथील छत्रपती संभाजी महाराजांचे स्मारक या स्थळांच्या परिसराचा पुनर्विकास करताना तेथील परिसर, समाधीस्थळ, प्राचीन वास्तूंचे मूळ ऐतिहासिक सौंदर्य जपावे, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मुंबईत झालेल्या आढावा बैठकीत प्रशासनाला दिल्या आहेत.
उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील त्यांच्या समिती कक्षात झालेल्या बैठकीत संगम माहुली, सातारा येथे महाराणी ताराराणी, महाराणी येसूबाई आणि पहिले शाहू महाराज यांच्या समाधिस्थळाचे संवर्धन, जीर्णोद्धार आणि जमीन विकसित करणे, साताऱ्यातील अजिंक्यतारा किल्ला सुशोभीकरण, मालवण येथील छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा परिसर सुशोभीकरण, रत्नागिरी जिल्ह्यातील संगमेश्वर येथील छत्रपती संभाजी महाराज स्मारक या स्थळांच्या परिसर विकासाबाबत आढावा घेण्यात आला. सर्व ऐतिहासिक स्थळांचा पुनर्विकास करताना पुढील शंभर वर्षे टिकेल, अशी वास्तू उभारावी अशा सूचना त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत तसेच त्या परिसरात पुरेसे वृक्षारोपण करावे, स्वच्छता राखावी, पर्यटन आणि व्यावसायिक दृष्टिकोनही ठेवावा, भविष्यातील देखभाल-दुरुस्तीबाबतही आतापासूनच उपाययोजना कराव्यात, असे त्यांनी सांगितले.