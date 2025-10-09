कणकवली पंचायत समिती सदस्यपदासाठी आरक्षण सोडत
कणकवली पंचायत समिती
सदस्यपदासाठी आरक्षण सोडत
कणकवली, ता. ९ ः तालुका पंचायत समितीच्या १६ जागांच्या सदस्यांची आरक्षण सोडत १३ ऑक्टोबर रोजी निश्चित केले जाणार आहे. निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा तहसीलदार दीक्षांत देशपांडे हे आरक्षण सोडत काढणार आहेत. कणकवली तहसील कार्यालयात सकाळी ११ वाजता हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला असल्याची माहिती तहसीलदार दीक्षांत देशपांडे यांनी दिली आहे.
कणकवली पंचायत समितीच्या सभापती पदाचे आरक्षण इतर मागास प्रवर्गातील महिला आरक्षित झाले आहे. या पदासाठी विविध पक्षातील इतर मागास प्रवर्गातील महिला इच्छुक आहेत. या महिलांना कोणता मतदारसंघ मिळणार यावर बरेच काही अवलंबून राहणार आहे. कणकवली पंचायत समितीच्या १६ जागांसाठी हे आरक्षण निच्छित होणार असून यापूर्वी झालेल्या आरक्षण सोडतीच्या चक्राकार पद्धतीने हे आरक्षण निश्चित केले जाणार आहे. त्यामुळे ज्या गणामध्ये महिला आरक्षण अद्याप निश्चित झालेल्या नाही. अशा गणांमध्ये इतर मागास प्रवर्गातील महिला आरक्षण निश्चित होण्याची शक्यता आहे. ही लॉटरी आता कुणाला लागणार हे १३ ऑक्टोबरला समोर येणार आहे.
