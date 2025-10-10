सेवांपासून लाभार्थ्यांना वंचित न ठेवण्याचा निर्धार
राजापूर ः सेवा पंधरवडा कार्यक्रमात मार्गदर्शन करताना जिल्हा पुरवठा अधिकारी रोहिणी रजपूत. शेजारी तहसीलदार विकास गंबरे, अॅड. महेश नकाशे आदी.
लाभार्थ्यांना वंचित न ठेवण्याचा निर्धार
राजापुरात सेवा पंधरवडा : महिला बचतगटांचा सत्कार
सकाळ वृत्तसेवा
राजापूर, ता. १० ः तहसीलदार कार्यालय पुरवठा विभाग आणि रास्त धान्य दुकानदार संघटनेतर्फे सेवा पंधरवडा साजरा करण्यात आला. अन्न नागरी पुरवठांतर्गत लोकांना दिल्या जाणाऱ्या सेवांपासून कोणीही लाभार्थी वंचित राहू नये याची खबरदारी घेण्याचा निर्धार करण्यात आला. सेवा पंधरवडा उपक्रमांतर्गत रास्त धान्यदुकान चालवणाऱ्या तालुक्यातील महिला बचतगटांचा सत्कार करण्यात आला.
या वेळी रत्नागिरी जिल्हा पुरवठा अधिकारी रोहिणी रजपूत, तहसीलदार विकास गंबरे, राजापूर तालुका रास्त दर धान्य दुकानदार संघटनेचे अध्यक्ष अॅड. महेश नकाशे, पुरवठा निरीक्षण अधिकारी गुरव, पुरवठा निरीक्षक नीलेश लाड, महसूल अधिकारी दीपा निटुरे आदी उपस्थित होते. तहसीलदार रोहिणी रजपूत यांनी रास्त धान्यदुकानांच्या माध्यमातून सर्व लाभार्थ्यांपर्यंत धान्यपुरवठा करण्याची सूचनाही केली. रास्त धान्य दुकानदार संघटनेचे अध्यक्ष अॅड. नकाशे यांनी शासनाच्या कोणत्या योजनेपासून कोणीही लाभार्थी वंचित राहणार नाही, याची काळजी रास्तदर धान्य दुकानदार यांनी घ्यावी, असे सांगितले. रास्त धान्यदुकान चालवणाऱ्या तालुक्यातील आठ महिला बचतगटांचा सत्कार करण्यात आला. दुकानदारांना महाराष्ट्र शासन ओळखपत्राचे वितरण करण्यात आले.
