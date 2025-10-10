केळकर महाविद्यालयामध्ये विद्यार्थ्यांना करिअरचे धडे
देवगड : येथील महाविद्यालयात सर्वेश बापट यांनी मार्गदर्शन केले.
देवगड, ता. १० : येथील स. ह. केळकर महाविद्यालयातील वाणिज्य विभागाच्या वतीने ‘चार्टर्ड अकाउंटंट : करिअर विकासाचा मार्ग’ या विषयावर कार्यशाळेचे आयोजन केले होते. या कार्यशाळेत प्रमुख पाहुणे म्हणून महाविद्यालयाचे माजी विद्यार्थी सर्वेश बापट उपस्थित होते.
श्री. बापट यांनी चार्टर्ड अकाउंटंट होण्यासाठी आवश्यक जिद्द, परिश्रम आणि चिकाटी यांचे महत्त्व स्पष्ट केले. तसेच सीए अभ्यासक्रमाचे विविध टप्पे, परीक्षा पद्धती आणि करिअरच्या संधी याबाबत विद्यार्थ्यांना सविस्तर मार्गदर्शन केले. बापट यांचा महाविद्यालयाच्या वतीने शाल व श्रीफळ देऊन सत्कार करण्यात आला.
यावेळी प्रभारी प्राचार्य विजयकुमार कुनुरे आणि उपप्राचार्य श्रीकांत शिरसाठे उपस्थित होते. विद्यार्थ्यांनी आपल्या करिअरच्या उभारणीसाठी ग्रंथालयाचा अधिकाधिक उपयोग करावा, असे आवाहन कुनुरे यांनी केले. शिरसाठे यांनी, विद्यार्थ्यांनी करिअर निवडताना ध्येय निश्चित करून प्रामाणिकपणे मेहनत घ्यावी, असे सांगितले. सूत्रसंचालन वाणिज्य विभाग प्रमुख प्रा. सुहास खरात यांनी केले. आभार अच्युत कांबळी यांनी मानले.