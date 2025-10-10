सेवावृत्ती जोपासत नैतिकतेचे पालन गरजेचे
सावंतवाडीः येथे ‘लेक्स डिस्कशन’मध्ये मार्गदर्शन करताना ॲड. राजेंद्र रावराणे.
सेवावृत्ती जोपासत नैतिकतेचे पालन गरजेचे
ॲड. राजेंद्र रावराणेः सावंतवाडीत ‘वकिलांची जबाबदारी आणि कायदे नियम’वर मार्गदर्शन
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. १०ः वकील हा एक उत्तम नट असतो, कारण त्याला कायद्यानेच नट बनवले आहे. वकिलांचा काळा युनिफॉर्म हे केवळ देखणेपणाचे प्रतीक नसून तो विद्वत्तेचा, आदराचा आणि जबाबदारीचा परिधान आहे. त्यामुळे वकिलांनी सेवावृत्ती जोपासत व्यावसायिक नैतिकतेचे पालन करणे अत्यावश्यक आहे, असे प्रतिपादन सिंधुदुर्ग जिल्हा बार असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष ॲड. राजेंद्र रावराणे यांनी केले.
सावंतवाडी तालुका वकील संघटनेच्या वतीने आयोजित ‘लेक्स डिस्कशन’ या उपक्रमाच्या दुसऱ्या पर्वात ‘वकिलांची जबाबदारी आणि कायदे नियम’ या विषयावर ॲड. रावराणे यांचे व्याख्यान आयोजित केले होते.
ॲड. रावराणे पुढे म्हणाले, “वकिलाकडे नम्रता, अभ्यासवृत्ती आणि सत्यशोधी वृत्ती असावी. ‘डोक्यावर बर्फ आणि जिभेवर साखर’ ही वर्तणूकच आदर्श वकील घडवते. बार कौन्सिलचे नियम आणि ॲडव्होकेट्स ॲक्ट १९६१ यांचे सखोल वाचन करून वकिलांनी जबाबदारीने वागावे. ज्येष्ठांचा आदर राखावा आणि पक्षकारांशी विश्वासाचे नाते निर्माण करावे.”
ते पुढे म्हणाले, “उत्तम वकील होण्यासाठी ब्रीफ आणि चार्जशीट काळजीपूर्वक वाचणे अत्यंत गरजेचे आहे. पक्षकार हा वकिलाचा आरसा असतो. त्यांची गोपनीयता आणि नैतिक मूल्ये जपणे हे वकिलाचे पहिले कर्तव्य आहे. जेव्हा वकील विश्वास संपादन करतो आणि त्याच विश्वासाला पात्र ठरतो, तेव्हाच त्याची खरी ओळख निर्माण होते.”
यावेळी त्यांनी नांदोस हत्याकांड आणि श्रीधर नाईक खून प्रकरण यांसारख्या गाजलेल्या खटल्यांतील अनुभवही उपस्थितांशी शेअर केले. या कार्यक्रमात तालुका वकील संघटनेचे अध्यक्ष ॲड. बी. बी. रणशूर यांनी नवोदित वकिलांना मार्गदर्शन करत, “चांगला वकील होण्यासाठी तब्येत चांगली ठेवावी, सतत अभ्यास करावा, कोर्टाशी व पक्षकारांशी प्रामाणिक राहावे,” असे आवाहन केले. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी जिल्हा बार असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष ॲड. दिलीप नार्वेकर होते.
ॲड. स्वप्नील कोलगावकर यांनी प्रास्ताविक केले, ॲड. रत्नाकर गवस यांनी सूत्रसंचालन केले, तर ॲड. रणशूर यांनी आभार मानले.