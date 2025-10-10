दापोली लायन्स क्लबने बसस्थानकासाठी दिले कचरा डबे

-rat१०p९.jpg-
दापोली ः लायन्स क्लबकडून कचऱ्याचे डबे स्वीकारताना दापोली आगाराचे सर्व अधिकारी व कर्मचारी.
‘लायन्स’कडून बसस्थानकासाठी कचरा डबे
सकाळ वृत्तसेवा
दापोली, ता. १० : शहरातील स्वच्छता राखण्यासाठी आणि प्रवाशांना सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी दापोली लायन्स क्लबच्यावतीने बसस्थानकात कचऱ्याचे डबे मोफत बसवण्यात आले. या उपक्रमामुळे बसस्थानक परिसर स्वच्छ राहण्यास मदत होणार असून, नागरिकांच्या गैरसोयींनाही दिलासा मिळणार आहे.
या उपक्रमाचे उद्घाटन लायन्स क्लबचे अध्यक्ष अतुल मेहता यांच्या हस्ते करण्यात आले. या वेळी सुजय मेहता, महेंद्र जैन, अरुण गांधी, प्रसाद मेहता, मनोहर जैन, प्रशांत पुसाळकर, राज्य परिवहन महामंडळाचे राजेंद्र उबाळे तसेच भाग्यश्री प्रभुणे, हर्षल नाफडे, मदन संसारे, मुनाफ राजापकर आदी मान्यवर उपस्थित होते. लायन्स क्लबच्या या उपक्रमामुळे ‘दापोली स्वच्छ शहर मोहिमेला’ चालना मिळेल, असा विश्वास आयोजकांनी व्यक्त केला. स्थानिक नागरिक आणि प्रवाशांनी या उपक्रमाचे स्वागत करत लायन्स क्लबचे कौतुक केले.
