प्रकाश कानूरकर यांना ‘आदर्श शिक्षक’
सावंतवाडी, ता. १० ः वराडकर हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय, कट्टा (ता. मालवण) येथील शिक्षक प्रकाश कानूरकर यांना क्रांतिज्योती सावित्रीमाई फुले राज्य आदर्श शिक्षक गुणगौरव पुरस्कार २०२४-२५ जाहीर झाला आहे. हा सन्मान मुंबई येथे आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला. शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे, राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोईर आणि शिक्षक आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे उपस्थित होते. श्री. कानूरकर यांनी गेल्या दोन दशकांहून अधिक काळ शिक्षणाबरोबरच सामाजिक आणि पर्यावरणीय क्षेत्रातही उल्लेखनीय कार्य केले आहे. या यशाबद्दल प्रशालेच्या मुख्याध्यापिका सौ. देवयानी गावडे, सर्व शिक्षक शिक्षिका, शिक्षकेतर कर्मचारी, विद्यार्थी व पालक यांनी श्री. कानूरकर यांचे अभिनंदन केले. कट्टा पंचक्रोशी शिक्षण प्रसारक मंडळाचे विश्वस्त ॲड. एस. एस. पवार, कर्नल शिवानंद वराडकर, अध्यक्ष अजयराज वराडकर, उपाध्यक्ष आनंद वराडकर, सरपंच शेखर पेणकर, सचिव सुनील नाईक, श्रीमती विजयश्री देसाई, सहसचिवएस. डी. गावडे, खजिनदार रवींद्र पावसकर, शालेय समिती अध्यक्ष सुधीर वराडकर आदींनी अभिनंदन केले.
