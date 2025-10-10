संगमेश्वर-कोकणात भात कापणीच्या कामात गुंतला शेतकरी
rat10p10.jpg-
97755
रत्नागिरीः पावसाच्या विश्रांतीने भातकापणीची कामे वेगाने सुरू असून, झोडलेले भात उन्हात वाळवले जात आहे.
--------------
कोकणात भातकापणीच्या
कामात गुंतला शेतकरी
पावसाची विश्रांती; दुपारपर्यंत कापणी, सायंकाळी झोडणी
सकाळ वृत्तसेवा
संगमेश्वर, ता. १०ः गणेशोत्सवानंतर सातत्याने कोसळणाऱ्या पावसाने विश्रांती घेतली आहे. मोकळे आकाश आणि स्वच्छ सूर्यप्रकाश, असे अनुकूल असलेल्या वातावरणाचा फायदा उचलत शेतकर्यांनी भातकापणीच्या कामाला सुरवात केली आहे. भातकापणीच्या निमित्ताने दोन दिवसांपासून शेतामध्ये लोकांची लगबग वाढली आहे. सायंकाळी भातझोडणीचा आवाज शेतासह घराच्या अंगणामध्ये घुमत आहेत.
हळव्या भातपिकासह कमी कालावधीचे भातपिक सद्यःस्थितीमध्ये कापणीयोग्य झाले आहे. गणेशोत्सवानंतर सुरू झालेल्या परतीच्या पावसामुळे कापणीयोग्य झालेले हे भातपिक जमिनीवर कोसळून आडवे झाले आहे. सातत्यपूर्ण पावसामध्ये जमिनीवर आडवे झालेल्या भातपिकाच्या दाण्यांची पुन्हा रूजवात होऊन भातशेतीचे नुकसान होण्याची भीती शेतकऱ्यांमधून व्यक्त केली जात होती.
या चिंतेतून शेतकऱ्यांकडून पावसाच्या जाण्याचा धावा केला जात होता. गेल्या दोन दिवसांपासून पावसाने दडी मारली असून, स्वच्छ सूर्यप्रकाश आहे. या अनुकूल वातावरणाचा फायदा उचलत शेतकऱ्यांनी भातकापणीला सुरवात केली आहे. शेतांमध्ये लोकांची लगबग वाढली आहे. गेले दोन दिवस पाऊस गायब असला तरी, पुन्हा परतीचा पाऊस येण्याची शक्यता नाकारता येण्यासारखी नाही. त्यामुळे कापणीयोग्य असलेले आणि जमिनीवर आडवे झालेल्या भातकापणीला प्राधान्य दिले जात आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.