फाटकच्या व्हॉलीबॉल संघांची विभागीय स्पर्धेसाठी निवड
रत्नागिरी ः जिल्हास्तरीय शालेय व्हॉलीबॉल स्पर्धेत यश मिळवून विभागीय स्पर्धेसाठी पात्र ठरलेला फाटक हायस्कूलचा संघ. सोबत मार्गदर्शक
व्हॉलीबॉलमध्ये फाटक हायस्कूलचा दबदबा
तीन संघ विभागीय स्पर्धेसाठी पात्र; सर्व गटांत प्रथम क्रमांक
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ११ : जिल्हास्तरीय व्हॉलीबॉल स्पर्धेत फाटक हायस्कूलचा १४ वर्षाखालील मुलांचा संघ तसेच १९ वर्षाखालील मुलांचा आणि मुलींचा संघ असे तीन संघ सांगली येथे होणाऱ्या विभागीय स्पर्धेसाठी पात्र ठरले आहेत. फाटक हायस्कूलने व्हॉलीबॉल स्पर्धेतील आपला दबदबा कायम राखला आहे. जिल्ह्याचे नेतृत्व करणाऱ्या सहापैकी तीन संघ फाटकचे आहेत.
फाटक हायस्कूल व गांगण- केळकर कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या १४ वर्षाखालील तालुक्याचे नेतृत्व करणाऱ्या फाटक हायस्कूलच्या संघात अर्णव वीर, प्रणय गोरे, सतेज वालम, पारस राठोड, ईशान डाफळे, सारस जाधव, अगस्त्य गडदे सहभागी झाले. खेड, संगमेश्वर, दापोली बरोबरचे सर्व सामने फाटकच्या संघाने २-० ने जिंकत जिल्हास्तरीय स्पर्धेत प्रथम क्रमांक पटकावला.
रत्नागिरी तालुक्याचे नेतृत्व करणाऱ्या १९ वर्षाखालील मुलींच्या संघात फाटकच्या श्रेया विलणकर, समीक्षा सालम, नुपूर घवाळी, प्रांजली कांबळे, प्रणाली पानगले, श्रेया मोरे सहभागी होत्या. या संघाने २- ०, २-१ आणि २-० अशा फरकाने सामने जिंकत जिल्हास्तरीय स्पर्धेत प्रथम क्रमांक पटकावला. १९ वर्षाखालील मुलांच्या संघात सार्थक सनगरे, साई तळेकर, मंथन आलीम, प्रज्ज्वल काजरेकर, दीप भाटकर, कविराज सावंत, आर्यन वीर सहभागी झाले. २- ०, २- १ आणि २-० अशा फरकाने सामने जिंकत जिल्हास्तरीय स्पर्धेत प्रथम क्रमांक पटकावला. यशस्वी खेळाडूंना क्रीडा विभागप्रमुख मंदार सावंत आणि क्रीडाशिक्षिका बेबी पाटील यांचे मार्गदर्शन लाभले.
