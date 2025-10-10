पावसाळी सहलीत विद्यार्थ्याने रेखाटली निसर्ग चित्रे
सावर्डे ः सह्याद्री स्कूल ऑफ आर्ट महाविद्यालयातील विद्यार्थी.
पावसाळी सहलीत विद्यार्थ्यांनी रेखाटली निसर्गचित्रे
सह्याद्री स्कूल ऑफ आर्ट ; १४ रोजी सावर्डे महाविद्यालयात
सकाळ वृत्तसेवा
संगमेश्वर, ता. १० ः सावर्डे येथील सह्याद्री स्कूल ऑफ आर्टतर्फे दरवर्षी विद्यार्थ्यांच्या प्रत्यक्ष कलानुभवासाठी पावसाळी शैक्षणिक सहलीचे आयोजन केले जाते. या सहलीमुळे विद्यार्थ्यांना निसर्गाशी थेट साक्षात्कार घडतो आणि कलेचा मूळ गाभा अनुभवता येतो. यंदाची सहल देवरूख येथील लक्ष्मीबाई पित्रे चित्रसंग्रहालय, डी-कॅड कॉलेज, पालकर फाउंडेशन-विघ्रवली आणि ओली माती पॉटरी वर्कशॉप या ठिकाणी पार पडली. या वेळी विद्यार्थ्यांनी विविध प्रकारची निसर्गचित्रं रेखाटली.
सहलीची सुरुवात लक्ष्मीबाई पित्रे चित्रसंग्रहालयाला भेट देऊन झाली. या ठिकाणी विद्यार्थ्यांनी कोकणातील चित्रसंस्कृतीचा इतिहास, पारंपरिक तैलचित्रे आणि स्थानिक कलाकारांच्या कलाकृतींचा अभ्यास केला. संग्रहालयातील निसर्गचित्रे आणि लोकजीवनावर आधारित कलाकृतींनी विद्यार्थ्यांना नव्या दृष्टिकोनाची ओळख करून दिली. या अनुभवावर आधारित अनेक विद्यार्थ्यांनी सुंदर निसर्गचित्रे रेखाटली. त्यानंतर डी-कॅड् कॉलेजला भेट देऊन विद्यार्थ्यांनी आधुनिक कलाशिक्षणातील पद्धती, माध्यमांचा वापर आणि संकल्पनाधारित कलेचे बारकावे जाणून घेतले. यानंतर विद्यार्थ्यांनी विघ्रवली येथील पालकर फाउंडेशनने दुपारनंतर निसर्गचित्र निर्मिती केली. पावसाळी वातावरण, हिरवीगार झाडी आणि ओलसर माती यांच्या सान्निध्यात विद्यार्थ्यांनी जलरंग, तैलरंग, पेन्सिल, खडू अशा विविध माध्यमांतून कोकणाचा निसर्ग आपल्या कॅन्व्हासवर उमटवला. प्रा. विक्रम परांजपे यांनी विद्यार्थ्यांसाठी विशेष चित्र प्रात्यक्षिके सादर केले. त्यांनी रंगसंगती, रचना व निसर्गातील प्रकाशछटा कशा टिपाव्यात, याचे मार्गदर्शन दिले.
सहलीच्या अखेरीस विद्यार्थ्यांनी ओली माती पॉटरी वर्कशॉप येथे सहभाग घेतला. मातीपासून आकारनिर्मिती, टेक्स्चरिंग आणि बर्निशिंगच्या प्रक्रियेतून विद्यार्थ्यांनी शिल्पकलेचे बारकावे आत्मसात केले. मातीशी संवाद साधताना विद्यार्थ्यांच्या कल्पनाशक्तीला नवीन प्रेरणा मिळाली. या संपूर्ण सहलीत ज्येष्ठ चित्रकार, शिल्पकार प्रा. प्रकाश राजेशिर्के, प्राचार्य प्रा. माणिक यादव, प्राध्यापकांनी विद्यार्थ्यांना कलात्मक मार्गदर्शन केले. दरम्यान, पावसाळी सहलीत विद्यार्थ्यांनी साकारलेली चित्रे आणि शिल्पे सह्याद्री कलादालन, सह्याद्री स्कूल ऑफ आर्ट येथे १४ ते १९ ऑक्टोबर या कालावधीत सकाळी १० ते सायंकाळी ७ या वेळेत प्रदर्शित होणार आहेत. चित्रप्रदर्शनाचे उद्घाटन १४ ऑक्टोबर रोजी सकाळी ९ वाजता होणार आहे. या वेळी ग्रामकौशल फाउंडेशनच्या प्रमुख सल्लागार प्रज्ञा जोगळेकर, आमदार शेखर निकम, प्रा. प्रकाश राजेशिर्के, महेश महाडीक उपस्थित राहणार आहेत.
कोट
विद्यार्थ्यांच्या कलेतून उमटलेला हा निसर्गाचा प्रवास केवळ चित्रांपुरता मर्यादित नाही तर तो अनुभव, भावना आणि निसर्गाशी असलेल्या नात्याचा उत्सव आहे. सर्व कलारसिकांनी प्रदर्शनास आवर्जून भेट द्यावी.
- प्रा. माणिक यादव, प्राचार्य
