कुडाळ सभापतीपदासाठीची चढाओढ सुरू
आतापासूनच मोर्चेबांधणी; पद खुले झाल्याने स्पर्धा वाढली
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. १० ः येथील पंचायत समितीच्या सभापती पदाचे आरक्षण हे सर्वसाधारण (खुला) पडल्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांनी आपले अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी मोर्चेबांधणीस सुरुवात केली आहे. सर्वांमध्येच राजकीय नवचैतन्य निर्माण झाले आहे. यात महिला इच्छुकही आघाडीवर आहेत.
येथील पंचायत समितीत सध्या प्रशासकीय कारभार सुरू आहे. आगामी निवडणुकीच्या दृष्टीने मंगळवारी (ता.७) ओरोस येथे सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांच्या उपस्थितीत जिल्ह्यातील पंचायत समितींच्या सभापती पदासाठी आरक्षण सोडत प्रक्रिया पार पडली. यावेळी कुडाळ पंचायत समितीच्या सभापती पदासाठी सर्वसाधारण (खुला) प्रवर्ग जाहीर झाले आहे. खुल्या प्रवर्गाचे आरक्षण जाहीर झाल्यामुळे राजकीय पक्षांमध्ये हालचालींना वेग आला आहे.
तालुक्यात तब्बल तीन साडेतीन वर्षांनंतरच्या प्रशासकीय सेवेनंतर आता पंचायत समितीच्या निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सभापती पदाचे आरक्षण सर्वसाधारण पडल्यामुळे सर्व राजकीय पक्षांनी आपले अस्तित्व टिकून ठेवण्यासाठी आतापासूनच सुरुवात केली आहे. विशेष म्हणजे कुडाळ तालुक्याचा विचार करता शिंदे शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, ठाकरे शिवसेना या तीन पक्षाने आपले अस्तित्व टिकवून आहे. शिवसेना-भाजप महायुती, तर ठाकरे शिवसेना-राष्ट्रीय काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस यांची महाविकास आघाडी लक्षात घेता या निवडणुकीत महायुती होईल की, महाविकास आघाडी होईल हेसुद्धा पक्षश्रेष्ठीवर अवलंबून असणार आहे. राजकीय संघटनाबाबत विचार केल्यास कुडाळमध्ये शिवसेना शिंदे गटाची आघाडी निश्चितच दिसत आहे. विधानसभा निवडणुकीदरम्यान कुडाळ तालुक्यात ठाकरे शिवसेनेचे अस्तित्व दिसत होते. मात्र, गेल्या सात-आठ महिन्यांचा विचार करता हा कुडाळचा बालेकिल्ला शिंदे शिवसेनेने बऱ्यापैकी काबीज केला आहे. अलीकडच्या काळात शिवसेना शिंदे गटात प्रवेशाची मालिका दिमाखात सुरू आहे. भाजप सुद्धा संघटना बांधण्याच्या दृष्टीने कार्यरत आहे. पण, त्यांची संघटना बांधणी ही नजरेसमोर येत नाही हे तेवढेच सत्य आहे. या सभापती आरक्षणाला अनुसरून विविध राजकीय पक्ष आणि गटांतील इच्छुकांनी मोर्चेबांधणी सुरू केली असून, आगामी काही दिवसांत राजकीय समीकरणांमध्ये उलथापालथ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. विशेष म्हणजे, खुल्या प्रवर्गामुळे यावेळी महिला आणि पुरुष दोघांनाही संधी मिळणार असल्याने इच्छुकांची संख्या वाढणार असून साहजिकच स्पर्धा अधिक रंगतदार होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
स्थानिक पातळीवर चर्चांच्या फेऱ्या
अनेक माजी सदस्य, सरपंच, तसेच युवा चेहऱ्यांनी आपापली चाचपणी सुरू केली आहे. राजकीय पक्षांनीही सभापती पदासाठी चाचपणीला सुरूवात केली आहे. स्थानिक पातळीवर चर्चांच्या फेऱ्या सुरू झाल्या असून, मतदारसंघनिहाय मतगणित जुळविण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. पंचायत समितीमध्ये सध्या कोणाचा वरचष्मा राहणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. येत्या काही दिवसांत पक्षांतर्गत बैठकांद्वारे उमेदवार निश्चितीचे प्रयत्न सुरू होणार आहेत. त्यामुळे कुडाळ पंचायत समितीचे राजकारण चांगलेच तापण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
