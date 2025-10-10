पित्रे महाविद्यालयात एनएसएस स्थापना सप्ताह
‘पित्रे’मध्ये एनएसएस स्थापना सप्ताह
साडवली, ता. १० ः देवरूख येथील आठल्ये-सप्रे-पित्रे महाविद्यालयात राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) स्थापना दिन आणि एनएसएस स्थापना सप्ताह विविध उपक्रमांनी उत्साहात साजरा करण्यात आला. या आठवड्यात शिक्षण, स्वच्छता, पर्यावरण, आरोग्य आणि राष्ट्रसेवा या विषयांवर उपक्रम राबवण्यात आले. सप्ताहाची सुरुवात भारतरत्न डॉ. राधाकृष्णन जयंतीनिमित्त प्रा. मयुरेश राणे यांच्या शिक्षण हेच समाज परिवर्तनाचे साधन या विषयावरील व्याख्यानाने झाली. त्यानंतर सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जयंतीनिमित्त प्रा. धनंजय दळवी यांनी सरदार वल्लभभाई पटेल यांची दूरदृष्टी व वर्तमान संदर्भ या विषयावर मार्गदर्शन केले. प्रा. शिवराज कांबळे यांनी आर्टिकल ३७० आणि ऑपरेशन सिंदूर याची माहिती विद्यार्थ्यांना दिली. राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस विशेष प्रेरणादायी वातावरणात साजरा करण्यात आला.
